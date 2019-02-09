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Вынесено решение по делу "мажорки", сбившей 15-летнего подростка в Полтаве

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 07:17
Вынесено решение по делу "мажорки", сбившей 15-летнего подростка в Полтаве
Коллаж РБК-Украина

Родные парня подали на рестораторшу гражданский иск о возмещении моральных и материальных убытков

В четверг, 7 февраля, в Полтаве состоялось слушание по делу Натальи Саенко, которая 6 ноября сбила на пешеходном переходе Артема Левченко. Октябрьский районный суд принял решение арестовать часть имущества полтавской бизнес-вумен, сообщает Poltavske.TV.

Напомним, 15-летний подросток пересекал "зебру" на велосипеде, когда Саенко совершила на него наезд на элитном внедорожнике BMW. Парень в течение двух месяцев находился в коме - он умер 7 января, так и не придя в сознание.

Всю семью Левченко признано потерпевшими, и от каждого члена семьи был подан гражданский иск о возмещении моральных и материальных убытков.

Вынесено решение по делу &quot;мажорки&quot;, сбившей 15-летнего подростка в Полтаве

Наталья Саенко на судебном заседании (фото: pl.vgorode.ru)

Пресс-секретарь суда Татьяна Черняева сообщила, какое именно имущество арестовано:

  • 1/5 часть жилого дома с хозяйственными постройками;
  • квартира;
  • 1/2 часть нежилых помещений - мини-пекарни и магазина с кафетерием;
  • 1/2 часть жилого дома с хозяйственными постройками;
  • 1/2 часть земельного участка;
  • 1/10 часть нежилых помещений магазина, кафе и парикмахерской.

Также известно, что адреса недвижимости не разглашаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что Наталья Саенко пытается разными способами избежать наказания за резонансное ДТП, виновницей которого она стала.

А также писали о том, что появились новые шокирующие подробности полтавского ДТП - очевидцы рассказали, что именно произошло на самом деле.

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