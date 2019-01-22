Поняття не мала: ключовий свідок пояснила відсутність на засіданнях у справі Зайцевої

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Жінка пояснила, чому звільнилася з роботи і поїхала

Ключовий свідок у справі про трагічну ДТП у Харкові на Сумській лікар-нарколог Олена Федірко, яка проводила огляд обвинуваченої Олени Зайцевої, пояснила, чому вона протягом стількох місяців не виходила на зв'язок. Про це пише видання MyKharkov.info.

Олена Федірко розповіла, що протягом усіх цих місяців вона перебувала в Харківській області та за межі України не виїжджала. Вона повідомила, що поняття не мала про те, що її розшукують, так як ніяких повісток з суду вона не отримувала і співробітники поліції їй не дзвонили. Однак вона розповіла, що в місці її проживання дуже поганий мобільний зв'язок, тому додзвонитися до неї було складно.

Розповіла Федірко і про своє звільнення. Вона заявила, що звільнилася за власним бажанням і ніякого тиску на неї не надавали.

З приводу Олени Зайцевої, Федірко повідомила, що при попередньому огляді не можна було визначити, чи була вона під впливом наркотиків. Вона припустила, що учасниця ДТП могла мати реакцію на травму голови, яку отримала при аварії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний свідок у справі Олени Зайцевої раптово з'явилася після тривалої відсутності.

Олена Федірко через деякий час після ДТП на Сумській звільнилася з Харківського наркодиспансеру і поїхала з міста. За інформацією, яка була у поліції, жінка поїхала до своєї хворої матері, але ніяких даний про її місцезнаходження не було.

Також перевірялася інформація про те, що Федірко могла виїхати на непідконтрольні території на сході України, але прикордонна служба не знайшла підтверджень про перетин лінії розмежування.

Після кількох місяців відсутності головного свідка, суддя прийняв рішення оголосити Федірко в розшук і доставити її в суд для дачі показань.