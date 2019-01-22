Понятия не имела: ключевой свидетель объяснила отсутствие на заседаниях по делу Зайцевой

Фото: Алена Зайцева (УНИАН)

Женщина объяснила, почему уволилась с работы и уехала

Ключевой свидетель по делу о трагическом ДТП в Харькове на Сумской врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила осмотр обвиняемой Алены Зайцевой, объяснила, почему она в течении столько месяцев не выходила на связь. Об этом пишет издание MyKharkov.info.

Елена Федирко рассказала, что в течении всех этих месяцев она находилась в Харьковской области и за пределы Украины не выезжала. Она сообщила, что понятия не имела о том, что ее разыскивают, так как никаких повесток из суда она не получала и сотрудники полиции ей не звонили. Однако она рассказала, что в месте ее проживания очень плохая мобильная связь, поэтому дозвониться до нее было сложно.

Рассказала Федирко и о своем увольнение. Она заявила, что уволилась по собственному желанию и никакого давления на нее не оказывали.

По поводу Алены Зайцевой, Федирко сообщила, что при предварительном осмотре нельзя было определить, была ли она под воздействием наркотиков. Она предположила, что участница ДТП могла иметь реакцию на травму головы, которую получила при аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный свидетель по делу Алены Зайцевой внезапно появилась после длительного отсутствия.

Елена Федирко через некоторое время после ДТП на Сумской уволилась из Харьковского наркодиспансера и уехала из города. По информации, которая была у полиции, женщина поехала к своей больной матери, но никаких данный о ее местонахождении не было.

Также проверялась информация о том, что Федирко могла выехать на неподконтрольные территории на востоке Украины, но погранслужба не нашла подтверждений о пересечении линии размежевания.

После нескольких месяцев отсутствия главного свидетеля, судья принял решение объявить Федирко в розыск и доставить ее в суд для дачи показаний.