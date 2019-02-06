Суд над Зайцевой и Дроновым: все подробности заседания и вердикт судьи

Коллаж РБК-Украина

Адвокаты просили смягчить меру пресечения для обвиняемых

В среду, 6 февраля, в Киевском районном суде города Харькова прошли дебаты по делу о смертельном ДТП на улице Сумской с участием двух водителей – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Заседание должно было начаться еще в 15:00, но в течении нескольких часов начало откладывали. Сначала стало плохо Геннадию Дронову. Адвокаты вызвали скорую медицинскую помощь в зал суда, которые отметили у подсудимого проблемы с давлением и с сердцем, но сочли его состояние удовлетворительным и госпитализировать его не стали.

Потом адвокат Дронова Сергей Перепелица подал ходатайство об отводе судьи, так как в ходе дела судья допускал явные нарушения во время слушания показаний свидетелей, придерживался субъективной точки зрения, которое противоречило равноправию сторон.

В отводе было отказано. После этого – в зале заседания начались проблемы с техникой – перестали работать видеокамеры.

Около 17 часов заседание начали с препирательств о том, почему же не все эксперты были доставлены в суд. Далее заслушали тех экспертов, которые все-таки прибыли.

Они сообщили, что обнаружили печатную ошибку в обвинительном акте среди нарушений Дронова.

Прокурор Блохин ходатайствовал о том, чтобы оставить обвиняемых под стражей. Адвокат Зайцевой заявила, что рисков нет, состояние ее подзащитной не позволит ей прятаться от правосудия.

А адвокат Дронова попросил более мягкую меру пресечения, так как у подсудимого дома старенькая мать, за которой присматривают соседи. Дронов эту информацию подтвердил и попросил домашний арест с электронным браслетом.

Судья удалился в совещательную комнату, а после объявил о своем решении – Геннадий Дронов и Алена Зайцева остаются под стражей без возможности внесения залога до 4 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что Геннадию Дронову стало плохо во время заседания суда 6 февраля.

А также рассказывали о том, что нашли в крови у подсудимой по делу о смертельном ДТП Алены Зайцевой.