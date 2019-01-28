Что нашли в крови у Зайцевой: появилась новая информация

Коллаж РБК-Украина

Виновнице ДТП всячески пытаются уменьшить срок

Следователи, которые занимаются делом о трагическом ДТП с участием Елены Зайцевой, всячески пытаются способствовать тому, чтобы виновница вышла сухой из воды. И, если избежать наказания не получится, то хотя бы будет возможность уменьшить срок для обвиняемой. Об этом в социальной сети Facebook рассказала журналистка Татьяна Доцяк.

"Федирко подтвердила невыполненную позу Ромберга, шаткую походку, вялость, суженные зрачки. Потому что не могла не подтвердить. Иначе - статья. Но было ли это наркотическое состояние - не знает. Предполагает, что это мог быть результат черепно-мозговой травмы. Но у Зайцевой черепно-мозговая травма не подтвердилась", - написала журналистка.

Она напомнила, что в моче Зайцевой обнаружили наркотическое вещество кодеин, на который тест-полоска реагирует лишь тогда, когда его количество составляет определенный объем. Также журналистка отметила, что дело долго не продвигалось по той причине, что эксперты не могли сообщить количество наркотического вещества в организме виновницы. Хотя, по словам Доцяк, это все не имело никакого значения.

Фото: (facebook.com/tetyana.dotsyak)

"Я вам скажу, что количество - это манипуляции. Один скажет - бутылка вина - это фигня, другой - что будет в драбадан. И именно для этого есть грань - 0,2 промилле, после которых все - виноват. И не важно, у тебя 0,5 промилле, или 2 промилле. Так же с кодеином. Предел - 300 г на мл", - утверждает Доцяк.

Помимо того, женщина утверждает, что это было весьма предсказуемо. Но поскольку вся семья Зайцевых понимала, что виновницу отправят в тюрьму, то пыталась сделать все, чтобы либо избежать срока, либо уменьшить его.

Напомним, что рестораторша из Полтавы пытается избежать наказания за смерть сбитого мальчика. Ей угрожает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали новые скандальные подробности аварии с участием Зайцевой. По словам адвоката, даже эксперты отказываются отвечать на вопрос, находилась ли она под действием наркотиков во время аварии, скрывая правду.

А также о том, что муж Елизаветы II попал в аварию. Инцидент произошел вечером 17 января возле имения Сандрингем, графство Норфолк, в восточной Англии.