Муж Елизаветы II попал в аварию: известно о самочувствии принца

Коллаж РБК-Украина

Стало известно о здоровье всех участников аварии

Муж королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп попал в аварию. Об этом сообщили на странице ITV News в Twitter.

Инцидент произошел вечером 17 января возле имения Сандрингем, графство Норфолк, в восточной Англии. Принц Филипп находился за рулем автомобиля Land Rover и когда он выезжал с полевой дороги на главную, в него влетел другой автомобиль. От удара внедорожник перевернулся и сильно пострадал. Также пострадали водитель и пассажир второго автомобиля. После тщательного обследования медиками, их выписали из больницы.

Сообщается, что принц Филипп смог покинуть место аварии самостоятельно, так как травмы оказались незначительными. Он вернулся во Сандрингемский дворец, где был осмотрен врачом.

Скриншот поста (twitter.com/itvnews)

Пресс-секретарь королевского дворца подтвердила, что принц Филипп сам был за рулем внедорожника, но после аварии от госпитализации он отказался. Королевский врач подтвердил, что принц получил лишь незначительные повреждения.

В комментариях британцы отметили, что у принца Филиппа слишком преклонный возраст для того, чтобы самостоятельно передвигаться за рулем. А также посоветовали нанять ему собственного водителя.

Известно, что в Британии нет ограничений по возрасту на вождение автомобиля. Однако после достижения 70 лет, британцам нужно обновлять права три раза в год.

Супруга принца Филиппа – королева Елизавета II, которой исполнилось 92 года, также любит самостоятельно водить автомобиль. Кроме того, она большая любительница верховой езды.

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