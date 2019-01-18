Чоловік Єлизавети II потрапив в аварію: відомо про самопочуття принца

Колаж РБК-Україна

Стало відомо про здоров'я всіх учасників аварії

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II 97-річний принц Філіп потрапив в аварію. Про це повідомили на сторінці ITV News в Twitter.

Інцидент стався ввечері 17 січня біля маєтку Сандрингем, графство Норфолк, у східній Англії. Принц Філіп перебував за кермом автомобіля Land Rover і коли він виїжджав з польової дороги на головну, в нього влетів інший автомобіль. Від удару позашляховик перекинувся і сильно постраждав. Також постраждали водій і пасажир другого автомобіля. Після ретельного обстеження медиками, їх виписали з лікарні.

Повідомляється, що принц Філіп зміг покинути місце аварії самостійно, так як травми виявилися незначними. Він повернувся до Сандрингемського палацу, де був оглянутий лікарем.

Скріншот поста (twitter.com/itvnews)

Прес-секретар королівського палацу підтвердила, що принц Філіп сам був за кермом позашляховика, але після аварії від госпіталізації він відмовився. Королівський лікар підтвердив, що принц отримав лише незначні пошкодження.

В коментарях британці відзначили, що у принца Філіпа надто похилий вік для того, щоб самостійно пересуватися за кермом. А також порадили найняти йому власного водія.

Відомо, що в Британії немає обмежень за віком на водіння автомобіля. Однак після досягнення 70 років, британцям потрібно оновлювати права три рази в рік.

Дружина принца Філіпа – королева Єлизавета II, якій виповнилося 92 роки, також любить самостійно водити автомобіль. Крім того, вона велика любителька верхової їзди.

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