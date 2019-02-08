Много жертв: фото и видео жуткой аварии в Виннице

Видео: (YouTube/Поліція Вінниччини)
8 февраля в Виннице около Западного автовокзала города произошло шокирующее ДТП в результате которого пострадали три иностранца. Фото инцидента опубликованы Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что грузопассажирский микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком. Трое граждан Молдовы разбились. "По предварительным данным, водитель автомобиля" Фольксваген " совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине. В результате ДТП три человека погибли и еще трое были госпитализированы в лечебные учреждения", - написано в сообщении.
Фото: (ДСНС)
С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли тела погибших из микроавтобуса. По снимкам можно заметить, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль сзади и смял лобовую часть машины.
Напомним, что под Одессой трое злоумышленников мгновенно поплатились за преступление. После совершения разбойного нападения преступники попали в ДТП.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.
Напомним, недавно апелляционный суд вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который в октябре 2017 года на трассе Киев-Чоп спровоцировал ДТП. Мужчине дали только три года реального наказания с лишением свободы.