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Много жертв: фото и видео жуткой аварии в Виннице

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 13:01

Видео: (YouTube/Поліція Вінниччини)

8 февраля в Виннице около Западного автовокзала города произошло шокирующее ДТП в результате которого пострадали три иностранца. Фото инцидента опубликованы Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что грузопассажирский микроавтобус с иностранцами столкнулся с грузовиком. Трое граждан Молдовы разбились. "По предварительным данным, водитель автомобиля" Фольксваген " совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине. В результате ДТП три человека погибли и еще трое были госпитализированы в лечебные учреждения", - написано в сообщении.

 

Фото: (ДСНС)

С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли тела погибших из микроавтобуса. По снимкам можно заметить, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль сзади и смял лобовую часть машины.

Напомним, что под Одессой трое злоумышленников мгновенно поплатились за преступление.  После совершения разбойного нападения преступники попали в ДТП.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек. 

Напомним, недавно апелляционный суд вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который в октябре 2017 года на трассе Киев-Чоп спровоцировал ДТП. Мужчине дали только три года реального наказания с лишением свободы

 

В Черниговской области на мосту столкнулись пассажирский автобус с грузовиком В Виннице микроавтобус столкнулся с грузовиком
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