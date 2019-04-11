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Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)

STYLERПроисшествия    11.04.2019 - 21:57
Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)
ДТП под Ровно - БТР раздавил авто на еврономерах (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Под Ровно произошло ДТП с бронетранспортером и легковушкой

В Здолбунове БТР раздавил легковое авто на еврономерах. Инцидент с участием военнослужащих произошел 11 апреля около 17:00 на перекрестке улиц Коперника и Школьная.

По словам военных, у бронетранспортера, который шел в колонне, в сопровождении автомобилей патрульной полиции, отказали тормоза, а чтобы избежать столкновения с движущейся впереди машиной и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель БТР был вынужден применить ручной тормоз и выехать на встречную полосу. Там и произошло столкновение с гражданским автомобилем.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Фото инцидента опубликовал глава местного городского совета Сергей Кондрачук.

"Наш "богдашивский" перекресток... И такое бывает", - написал он на своей Facebook-странице.

Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)

БТР раздавил авто под Ровно (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)

Жесть: БТР раздавил евробляху в центре Здолбунова (фото)

БТР раздавил авто под Ровно (фото: facebook.com/Сергій Кондрачук)

Пользователи соцсетей тем временем активно комментируют происшествие.

  • "Главное, чтобы люди целы. Железа хватит!"
  • "Супер..."
  • "Жесть..."
  • "Боевая машина имеет ограничения в осмотре и маневре, ее пропускать нужно";
  • "У кого-то залет..."
  • "Мужики, выбирайте правильные авто!"
  • "И такой опыт бывает";
  • "Это так боретесь с евробляхамы?"
  • "Ну, "восточники" приучены давать дорогу технике... А тут водитель легковушки либо невнимателен, или не учел свои возможности";
  • "Санкции против нерастаможенного авто?"

Напомним, утром 11 апреля произошло масштабное ДТП в Днепре с участием 12 автомобилей, которое только чудом не закончилось трагедией.

Также мы писали о том, что 6 апреля под Киевом в селе Песчаное Белоцерковского района произошло трагическое ДТП, в котором погибли две молодые девушки.

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