Оскар 2019: где и когда смотреть церемонию

Украинцы увидят Оскар 2019 в прямом эфире

Оскар 2019 может посмотреть любой украинец - трансляция премии в нашей стране будет проведена телеканалом "Україна".

Как известно, этот канал стал эксклюзивным транслятором 91-й церемонии престижной кинопремии. Трансляция начнется в ночь с воскресенья на понедельник (с 24 на 25-е февраля) в 01:30. Именно в это время голливудские звезды выйдут на красную дорожку возле знаменитого театра "Долби" в Лос-Анджелесе. А трансляция из театра начнется около 03:00.

Комментировать все, что будет происходить на церемонии, доверено известным украинским ведущим Александру Скичко и Светлане Катренко. Они не только познакомят украинцев с фильмами, претендующими на Оскар, но еще расскажут о самых громких скандалах кинопремии и раскроют все закулисные подробности нынешней церемонии.

За ходом церемонии можно будет следить также в прямом эфире на официальном сайте киноакадемии, цифровых платформах YouTube, Facebook и Twitter.

Также следить за всем, что происходит на Оскаре 2019 можно будет у нас на сайте.

Напомним, что Эмбер Херд появилась на пре-пати Оскара в прозрачном топе без белья.