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В Украине сняли первый сериал о работе водной полиции: что известно об экшене

Автор: Styler

Уже вскоре украинские телезрители увидят новый сериал "Водная полиция". Это первый подобный проект, снятый в нашей стране.

Когда именно состоится премьера экшена, каких актеров мы увидим на экране - читайте в нашем материале ниже.

О чем сериал и когда его премьера

Премьера 44-серийного серила "Водная полиция" состоится 31 января на канале "Украина".

Наблюдать за работой героев "Водной полиции" телезрители смогут в будни, с понедельника по четверг: в 17:00 - новые серии, в 14:30 - повтор.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина")

В центре повествования картины - особый отдел в правоохранительных органах, сотрудники которого занимаются патрулированием акватории и борьбой с браконьерством. В их зоне ответственности также раскрытие преступлений, совершенных на воде или возле нее.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина")

Создатели сериала максимально задействовали водное пространство во время съемок. А работа над подводными сценами стала большим вызовом для режиссера и операторов, потому что всем пришлось находиться под водой - в аквалангах и дайверских костюмах.

Но помимо съемок на воде зрителей ожидает много динамичных сцен на суше, во время которых будут погони, стрельба, драки…

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина")

В главных ролях сыграли: Артур Шурыпа, Роман Муленко, Мила Рымар, Катя Скрипко, Александр Форманчук, Евгений Синчуков, Александр Мавриц, Марго Баласанян и другие.

Украинцам покажут сериал "Водная полиция" (фото со съемок / канал "Украина")

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