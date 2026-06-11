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Crocs випускає "магічне" взуття за мотивами "Гаррі Поттера": скільки коштує новинка

17:45 11.06.2026 Чт
2 хв
Класичне сабо отримало дизайн, натхненний одним із найвідоміших артефактів франшизи
aimg Сюзанна Аль Маріді
Crocs випускає "магічне" взуття за мотивами "Гаррі Поттера": скільки коштує новинка Crocs випускає сабо за мотивами "Гаррі Поттера" (колаж: РБК-Україна)
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Бренд Crocs представив нову колаборацію за мотивами "Гаррі Поттера". Цього разу взуття отримало дизайн, натхненний Мапою Мародерів - одним з найвідоміших магічних артефактів франшизи.

Скільки коштує новинка та як вона виглядає, розповідає РБК-Україна.

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Crocs створив взуття з Картою Мародерів

Модель отримала назву Harry Potter Marauder’s Map Classic Clog. Вона вирізняється від звичних тематичних колекцій, де дизайн обмежується логотипом чи кількома декоративними елементами.

У цій версії весь верх перетворили на справжнє полотно з елементами легендарної магічної мапи. Водночас зображення не дублюється на обох сабо.

Різні фрагменти розміщені на лівому та правому черевику. Завдяки цьому пара виглядає як єдиний артоб'єкт.

Особливу увагу привертає кольорова гама дизайну. За основу автори обрали ніжний кремовий колір. Саму мапу нанесли червоними лінями, які додають взуттю контрасту.

Crocs випускає &quot;магічне&quot; взуття за мотивами &quot;Гаррі Поттера&quot;: скільки коштує новинкаКрокси Гаррі Поттер з Картою Мародерів (колаж: РБК-Україна)

Особливості декору

Додаткові акценти створили фірмові прикраси Jibbitz, які входять до комплекту.

Серед них - цитати з Карти Мародерів, її знаменитий логотип та інші відсилання до всесвіту Гаррі Поттера.

Також дизайнери додали золотисті підвіски у вигляді літери "H" на бордові ремінці, які додають моделі кольорового балансу.

Звісно, на кроксах є і логотип франшизи. Фраза "Гаррі Поттер" прикріплена до задньої частини ременя.

Скільки коштують крокси з Мапою Мародерів

Продаж кроксів стартує 11 червня. Вартість однієї пари коштує 70 доларів, що сягає близько 3 144 гривень.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Crocs, Hypebeast.

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