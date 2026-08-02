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Головна Мода та краса Дружина Монатіка показала, що носити цього літа замість звичних джинсів (фото)
Мода та краса 02 серпня 2026 · 07:15

Дружина Монатіка показала, що носити цього літа замість звичних джинсів (фото)

Одна модна річ здатна повністю змінити літній образ - і вона вже підкорила модниць
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Дружина Монатіка показала, що носити цього літа замість звичних джинсів (фото)

Ірина Монатік (фото: instagram.com/irishamonatik)

Дружина українського артиста MONATIK Ірина Монатік показала два літні аутфіти, які відображають головні модні тенденції сезону-2026. Один образ підійде для міста, інший - для відпочинку, а обидва легко повторити у повсякденному житті.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Міський casual

Перший образ побудований на одному з найпомітніших трендів літа 2026 - джинсових бермудах. Саме вони цього сезону дедалі частіше замінюють класичні джинси, адже поєднують комфорт, актуальний крій і універсальність.

Ірина обрала модель вільного крою зі світлого деніму та доповнила її подовженим жакетом кавового відтінку. Такий блейзер додає образу структури та робить його більш зібраним, навіть попри розслаблений характер шортів.

Ще одним акцентом став топ у білизняному стилі кольору молочного шоколаду. Сатинова тканина та мереживне оздоблення додають образу делікатної жіночності й створюють модний контраст із денімом.

Завершують аутфіт аксесуари. Ірина зробила ставку на яскраву сумку із різнокольоровими горошинами. Лаконічна підвіска та стильні сонцезахисні окуляри гармонійно доповнили образ, не перевантажуючи його деталями.

Дружина Монатіка показала, що носити цього літа замість звичних джинсів (фото)Дружина Монатіка (фото: instagram.com/irishamonatik)

Романтичний сарафан

Другий аутфіт кардинально відрізняється за настроєм. Для нього Ірина Монатік обрала легкий сарафан міді на тонких бретелях із дрібним квітковим принтом - модель, яка вже багато сезонів поспіль залишається актуальною в літньому гардеробі.

Сукня має приталений верх і спідницю А-силуету, завдяки чому красиво підкреслює фігуру та додає образу легкості. Саме такі фасони стилісти називають одними з найуніверсальніших, адже вони пасують більшості типів фігури та легко поєднуються як із сандалями, так і з балетками чи кедами.

Дрібний квітковий принт також не втрачає популярності цього літа. Він робить образ свіжим, ніжним і водночас не перевантажує його зайвими деталями.

Дружина Монатіка показала, що носити цього літа замість звичних джинсів (фото)Дружина Монатіка показала тренди літа 2026 (фото: instagram.com/irishamonatik)

Два різні настрої

Образи Ірини Монатік демонструють головний принцип літньої моди 2026 - універсальність.

Для міських буднів актуальними залишаються джинсові бермуди, білизняні топи та подовжені жакети, тоді як для відпочинку й романтичних виходів безпрограшним вибором стають легкі сарафани з жіночним силуетом.

Саме завдяки таким простим, але продуманим поєднанням можна створити сучасний гардероб, який легко адаптується до різних подій і залишається актуальним незалежно від швидкоплинних трендів.

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Ірина Монатік показала трендовий відтінок джинсів на теплу погоду.

Теги: Модні тренди Стиль життя Тренди
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