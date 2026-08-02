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Главная Мода и красота Жена Монатика показала, что носить этим летом вместо привычных джинсов (фото)
Мода и красота 02 августа 2026 · 07:15

Жена Монатика показала, что носить этим летом вместо привычных джинсов (фото)

Одна модная вещь способна полностью изменить летний образ - и она уже покорила модниц
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Жена Монатика показала, что носить этим летом вместо привычных джинсов (фото)

Ирина Монатик (фото: instagram.com/irishamonatik)

Жена украинского артиста MONATIK Ирина Монатик показала два летних аутфита, которые отражают главные модные тенденции сезона-2026. Один образ подойдет для города, другой - для отдыха, а оба легко повторить в повседневной жизни.

Детальнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Городской casual

Первый образ построен на одном из самых заметных трендов лета 2026- джинсовых бермудах. Именно они в этом сезоне все чаще заменяют классические джинсы, ведь сочетают комфорт, актуальный крой и универсальность.

Ирина выбрала модель свободного кроя из светлого денима и дополнила ее удлиненным жакетом кофейного оттенка. Такой блейзер придает образу структуры и делает его более собранным, даже несмотря на расслабленный характер шорт.

Еще одним акцентом стал топ в бельевом стиле цвета молочного шоколада. Сатиновая ткань и кружевная отделка придают образу деликатной женственности и создают модный контраст с денимом.

Завершают аутфит аксессуары. Ирина сделала ставку на яркую сумку с разноцветными горошинами. Лаконичная подвеска и стильные солнцезащитные очки гармонично дополнили образ, не перегружая его деталями.

Жена Монатика показала, что носить этим летом вместо привычных джинсов (фото)Жена Монатика (фото: instagram.com/irishamonatik)

Романтический сарафан

Второй аутфит кардинально отличается по настроению. Для него Ирина Монатик выбрала легкий сарафан миди на тонких бретелях с мелким цветочным принтом - модель, которая уже много сезонов подряд остается актуальной в летнем гардеробе.

Платье имеет приталенный верх и юбку А-силуэта, благодаря чему красиво подчеркивает фигуру и придает образу легкости. Именно такие фасоны стилисты называют одними из самых универсальных, ведь они подходят большинству типов фигуры и легко сочетаются как с сандалями, так и с балетками или кедами.

Мелкий цветочный принт тоже не теряет популярности этим летом. Он делает образ свежим, нежным и не перегружает его лишними деталями.

Жена Монатика показала, что носить этим летом вместо привычных джинсов (фото)Жена Монатика показала тренды лета 2026 года (фото: instagram.com/irishamonatik)

Два разных настроения

Образы Ирины Монатик демонстрируют главный принцип летней моды 2026 - универсальность.

Для городских будней актуальны джинсовые бермуды, бельевые топы и удлиненные жакеты, тогда как для отдыха и романтических выходов беспроигрышным выбором становятся легкие сарафаны с женственным силуэтом.

Именно благодаря таким простым, но продуманным сочетаниям можно создать современный гардероб, который легко адаптируется к разным событиям и остается актуальным вне зависимости от быстротечных трендов.

Еще больше интересного:

Жена Монатика показала самую желанную ветровку весны 2026.

Ирина Монатик показала трендовый оттенок джинсов на теплую погоду.

Теги: Модные тренды Стиль жизни Тренды
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