ОМКФ 2018: одесситы взбудоражили фестиваль нелепыми нарядами на красной дорожке (фото)

Фото: (flickr.com)

Иногда в странные одежды наряжались целые семьи

В субботу 21 июня, состоялось закрытие Одесского международного кинофестиваля, который длился с 13 по 21 июля и проходил в городе у Черного моря. Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия.

По традиции торжественная церемония прошла в Оперном театре, а ведущими стали Олег Панюта и Янина Соколова. По красной дорожке фестиваля прошелся местный бомонд и VIP-гости кинофестиваля, в числе которых присутствовала специальный гость ОМКФ - Жаклин Биссет, британская киноактриса, известная по кинолюбителям по фильмам 60-80-х годов прошлого века.

Большая часть гостей фестиваля остались довольны уровнем проведения мероприятия. Однако теплые отзывы можно оставить не ко всему, что происходило на ОМКФ 2018. Некоторые гости мероприятия "удивили" публику. На красной дорожке они "дефилировали", пытаясь впечатлить окружающих, а в результате лишь продемонстрировали вычурные, безвкусные, а часто еще и странные наряды.

Фотоотчет с нелепыми и неуместными "одеяниями" был опубликован на фотохостинге Flikr.

Например, одна из гостей ОМКФ предстала в неактуальном сарафане в пол синего цвета с глубоким декольте. Вероятно, она хотела впечатлить людей своим выдающимся бюстом, но в итоге лишь подчеркнула недостатки. Да и фасон с материалом сарафана для торжественного события был весьма некстати. Он больше подходит разве что для прогулок на пляж.

Фото (flickr.com)

Еще одна одесситка показалась в длинном платье неактуальной модели кричащего цвета фуксии. К тому же смотрится оно совсем уж просто.

Фото (flickr.com)

А вот девушка "бальзаковского" возраста в бесформенном плюшевом блестящем платье. Оно бы очень хорошо смотрелось, например, в качестве оконной занавески.

Фото (flickr.com)

И конечно же кинофестиваль в городе у моря не обошелся без девушек, похожих на обитательниц водоемов - русалок в "цыганских" платьях.

Фото (flickr.com)

Не обошлось и без представительниц романтического стиля, пришедших на красную дорожку в платьях из тюля психоделических расцветок.

Фото (flickr.com)

Иногда целые семейства будоражили глаза и мозги людей чудаковатыми фемили луками.

Фото (flickr.com)

Стоит отметить, что большая часть гостей ОМКФ 2018 все-таки выглядела очень достойно, ведь одесситы преимущественно известны, как люди с хорошим вкусом и стилем.

Кстати, многие гости Одесского кинофестиваля пришли с детьми.

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