ОМКФ 2018: одесити розбурхали фестиваль безглуздими нарядами на червоній доріжці (фото)

Фото: (flickr.com)

Іноді дивні одягу вбиралися цілі сім'ї

В суботу 21 червня, відбулося закриття Одеського міжнародного кінофестивалю, який тривав з 13 по 21 липня і проходив в місті біля Чорного моря. Про це повідомляється на сайті організаторів заходу.

За традицією урочиста церемонія пройшла в Оперному театрі, а ведучими стали Олег Панюта і Яніна Соколова. По червоній доріжці фестивалю пройшовся місцевий бомонд і VIP-гості кінофестивалю, в числі яких була присутня спеціальний гість ФЕСТИВАЛЮ - Жаклін Біссет, британська кіноактриса, відома за кінолюбителям за фільмами 60-80-х років минулого століття.

Велика частина гостей фестивалю залишилися задоволені рівнем проведення заходу. Проте теплі відгуки можна залишити не до всього, що відбувалося на ОМКФ 2018. Деякі гості заходу "здивували публіку. На червоній доріжці вони "дефілювали", намагаючись вразити оточуючих, а в результаті лише продемонстрували химерні, несмачні, а часто ще й дивні вбрання.

Фотозвіт з безглуздими і недоречними "шатами" був опублікований на фотохостингу Flikr.

Наприклад, одна з гостей ОМКФ постала в неактуальном сарафані в підлогу синього кольору з глибоким декольте. Ймовірно, вона хотіла вразити людей своїм видатним бюстом, але в підсумку лише підкреслила недоліки. Так і фасон з матеріалом сарафана для урочистої події був дуже недоречно. Він більше підходить хіба що для прогулянок на пляж.

Фото (flickr.com)

Ще одна одеситка здалася в довгій сукні неактуальною моделі кричущого кольору фуксії. До того ж виглядає воно зовсім просто.

Фото (flickr.com)

А ось дівчина "бальзаківського" віку в безформовій плюшевій блискучому сукні. Воно б дуже добре виглядало, наприклад, в якості віконної фіранки.

Фото (flickr.com)

І звичайно ж кінофестиваль в місті біля моря не обійшовся без дівчат, схожих на мешканок водойм - русалок в "циганських" сукнях.

Фото (flickr.com)

Не обійшлося і без представниць романтичного стилю, що прийшли на червону доріжку в сукнях з тюлю психоделічних забарвлень.

Фото (flickr.com)

Іноді цілі родини непокоїли очі і мізки людей дивакуватими фемілі луками.

Фото (flickr.com)

Варто відзначити, що більша частина гостей ОМКФ 2018 все-таки виглядала дуже гідно, адже одесити переважно відомі, як люди з хорошим смаком і стилем.

До речі, багато гостей Одеського кінофестивалю пришли з дітьми.

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