"Ослепительная красота": Тина Кароль примерила платье-кольчугу от модного бренда (фото)

Певица поразила поклонников стильным нарядом
Народная артистка Украины Тина Кароль вышла в свет в модном наряде. Звезда примерила платье-кольчугу от знаменитого британского бренда Fannie Schiavoni, который полюбили топ-модель Белла Хадид ди и американская телезвезда Ким Кардашьян.
Фото Тины, опубликованное на ее странице в Instagram, взбудоражило соцсеть. Фолловеры певицы восхитились ее красотой и ослепительным образом. О чем и написали в комментариях к снимку.
Скриншот страницы (instagram.com/p/tina_karol)
"Это просто великолепно! Ослепляющий образ. Одновременно и нежный, и яркий! Богиня!" - написал один из подписчиков звезды.
"Самая красивая", - похвалил другой пользователь.
"Ослепительная красота", - подчеркнула поклонница Тины Кароль.
Добавим, что запечатлел певицу в платье-кольчуге знаменитый фотограф Антон Кулаковский.
Фото: Тина Кароль (Антон Кулаковский)
В Instagram Fannie Schiavoni можно посмотреть на яркие выходы в свет знаменитостей в стильных моделях бренда.
Фото: Белла Хадид в платье-кольчуге (instagram.com/fannieschiavoni)
Фото: Ким Кардашьян в платье-кольчуге (instagram.com/fannieschiavoni)
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