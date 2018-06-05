Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Ослепительная красота": Тина Кароль примерила платье-кольчугу от модного бренда (фото)

STYLERСтиль и мода        05.06.2018 - 11:57
Тина Кароль (фото: tinakarol.com)
Тина Кароль (фото: tinakarol.com)

Певица поразила поклонников стильным нарядом

Народная артистка Украины Тина Кароль вышла в свет в модном наряде. Звезда примерила платье-кольчугу от знаменитого британского бренда Fannie Schiavoni, который полюбили топ-модель Белла Хадид ди и американская телезвезда Ким Кардашьян.

Фото Тины, опубликованное на ее странице в Instagram, взбудоражило соцсеть. Фолловеры певицы восхитились ее красотой и ослепительным образом. О чем и написали в комментариях к снимку. 

 Скриншот страницы (instagram.com/p/tina_karol)

"Это просто великолепно! Ослепляющий образ. Одновременно и нежный, и яркий! Богиня!" - написал один из подписчиков звезды. 

"Самая красивая", - похвалил другой пользователь. 

"Ослепительная красота", - подчеркнула поклонница Тины Кароль. 

Добавим, что запечатлел певицу в платье-кольчуге знаменитый фотограф Антон Кулаковский. 

Фото: Тина Кароль (Антон Кулаковский)

В Instagram Fannie Schiavoni можно посмотреть на яркие выходы в свет знаменитостей в стильных моделях бренда. 

 

Фото: Белла Хадид в платье-кольчуге (instagram.com/fannieschiavoni)

 

Фото: Ким Кардашьян в платье-кольчуге (instagram.com/fannieschiavoni)

Рекомендуем к просмотру:

Видео: что вы не знали о Тине Кароль (video.rbc.ua)

Напомним, украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников снимком без макияжа.

Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям В облегающем топе и на шпильках: Тина Кароль блеснула эффектным образом (фото)
Теги: Тина Кароль
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top