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"Сліпуча краса": Тіна Кароль приміряла сукню-кольчугу від модного бренду (фото)

STYLERСтиль і мода        05.06.2018 - 11:57
Тіна Кароль (фото: tinakarol.com)
Тіна Кароль (фото: tinakarol.com)

Співачка вразила шанувальників стильним вбранням

Народна артистка України Тіна Кароль вийшла в світ у модному вбранні. Зірка приміряла сукню-кольчугу від знаменитого британського бренду Fannie Schiavoni, який полюбили топ-модель Белла Хадід ді і американська телезірка Кім Кардашьян.

Фото Тіни, опубліковане на її сторінці в Instagram, розбурхало соцмережу. Фолловери співачки захоплювалися її красою і сліпучим образом. Про що і написали в коментарях до знімка.

Скріншот сторінки instagram.com/p/tina_karol)

"Це просто чудово! Сліпучий образ. Одночасно і ніжний, і яскравий! Богиня!" - написав один з подписників зірки.

"Найкрасивіша", - похвалив інший користувач.

"Сліпуча краса", - підкреслила прихильниця Тіни Кароль.

Додамо, що сфотографував співачку в сукні-кольчузі знаменитий фотограф Антон Кулаковський.

Фото: Тіна Кароль (Антон Кулаковський)

В Instagram Fannie Schiavoni можна подивитися на яскраві виходи в світ знаменитостей в стильних моделях бренду.

 

Фото: Белла Хадід в сукні-кольчузі (instagram.com/fannieschiavoni)

 

Фото: Кім Кардашьян у сукні-кольчузі (instagram.com/fannieschiavoni)

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Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників знімком без макіяжу.

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Теги: Тіна Кароль
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