Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)

Этот способ завязки купальника взяли на вооружение тысячи девушек во всем мире

Дизайнеры придумали, как девушкам, которые собираются знойным летом на моря, мгновенно увеличить грудь. Вот посмотрите, как легким движением руки верх купальника превратить в "перевернутое бикини", выгодно подчеркивающее прелести его обладательницы.

Инструкция (видео: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Что же еще нужно на пляже, как не всеобщее внимание, правда?

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Да, теперь не обязательно покупать новый купальник. Достаточно завязать тесемочки на топе от купальника не на шее, а на груди. И вуаля - вы добились желаемого эффекта увеличения. Для этого, кстати, сгодится любой купальник с подходящей длины завязками.

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Как пишет британский таблоид Metro, запустила этот тренд совсем недавно итальянская модель Валентина Фрадеграда.

Валентина Фрадеграда (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Валентина Фрадеграда (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Валентина Фрадеграда​​​​​​​ (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Красота да и только! Главное, не забывать: в таком виде топ купальника ничего особо не поддерживает, поэтому поплавать нормально вам не удастся.

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upside.down.bikini)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/valentinafradegrada)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/upsidedownbikini_official)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)



Новый тренд "перевернутое бикини" (фото: instagram.com/bikinitropical)

Но помни: сколько бы раз ты не хвасталась "перевернутым бикини", но ты ничего не знаешь о стиле, если в твоем гардеробе нет подобной вещицы!