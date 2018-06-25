Певица INGRET перевоплотилась в бохо-диву для известного украинского бренда (фото)

Певица и солистка собственного музыкального проекта INGRET (Ингрет Костенко) стала главной героиней новой fashion-съемки летней коллекции украинского бренда VIKA ADAMSKAYA

Так, дизайнер Вика Адамская в новом летнем сезоне делает ставку на легкие богемные платья и сарафаны красного, черного, белого и мятного оттенков.

Отметим, что стиль бохо уже несколько сезонов покоряет модные подиумы. Дизайнеры стараются всячески вплести нежную романтику в свои коллекции.

Украинские дизайнеры подтверждают: стиль бохо все еще актуален (фото: Евгений Костюченко)

Считается, что название стиля происходит от ромского "bohmiens", именно так называли жителей региона центральной Европы - Богемии: ромов и кочевников. Стиль одежды которых отличается многослойностью: длинные юбки с различными оборками и кружевами сочетаются со свободными, не менее декорированными, рубахами или блузами; туники, потертые джинсы-клеш. Приветствуется исключительно натуральная ткань!

Певица INGRET в fashion-съемке для бренда VIKA ADAMSKAYA (фото: Евгений Костюченко)

Европейские дизайнеры еще с начала 2000-х заприметили и стали активно использовать бохо-шик во время создания своих коллекций. Ведь он позволяет по максимуму включить фантазию, отказаться от тесных канонов и классических силуэтов.

Певица INGRET в fashion-съемке для бренда VIKA ADAMSKAYA (фото: Евгений Костюченко)

В своей новой летней коллекции дизайнер Вика Адамская также подчеркивает: будьте смелее и экспериментируйте. Отдайте предпочтение легким, струящимся текстурам. Не кутайтесь в синтетику, этим летом в моде натуральность. Кстати, это же правило распространяется на макияж.

Среди аксессуаров: массивные серьги с натуральными камнями, перьями или кисточками, колье на длинной цепочке, многослойность, плетенные сумки.

Чтобы лучше передать бохо стилистику образов, съемочная команда отправилась в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины с его знаменитыми живописными холмами и аутентичными ветряными мельницами.

Напомним, что певица INGRET пробовала свои силы во время Нацотбора на Евровидение 2018. Ингрет Костенко родилась в Виннице 16 октября. При этом у девушки немецкие корни.

В 2017 году INGRET принялась активно пробиваться на украиснкую сцену, девушка принимала участие в шоу Голос країни. Тренером Ингрет стал Потап. На проекте она заняла второе место.

Интересные факты о победительнице Евровидения 2018 Нетте Барзилай (видео: STYLER.rbc.ua)