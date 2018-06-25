Співачка INGRET перевтілилася в бохо-диву для відомого українського бренду (фото)

Співачка й солістка власного музичного проекту INGRET (Інгрет Костенко) стала головною героїнею нової fashion-зйомки літньої колекції українського бренду VIKA ADAMSKAYA

Так, дизайнер Віка Адамська у новому літньому сезоні робить ставку на легкі богемні сукні та сарафани червоного, чорного, білого і м'ятного відтінків.

Зазначимо, що стиль бохо вже кілька сезонів підкорює модні подіуми. Дизайнери намагаються всіляко вплести ніжну романтику в свої колекції.

Українські дизайнери підтверджують: стиль бохо все ще актуальний (фото: Євген Костюченко)

Вважається, що назва стилю походить від ромського "bohmiens", саме так називали мешканців регіону центральної Європи - Богемії: ромів і кочівників. Стиль одягу яких відрізняється багатошаровістю: довгі спідниці з різними воланами і мереживами поєднуються з вільними, не менш декорованими, сорочками або блузами; туніки, потерті джинси-кльош. Вітається виключно натуральна тканина!

Співачка INGRET у fashion-зйомці для бренду VIKA ADAMSKAYA (фото: Євген Костюченко)

Європейські дизайнери ще з початку 2000-х запримітили і стали активно використовувати бохо-шик під час створення своїх колекцій. Адже він дозволяє по максимуму включити фантазію, відмовитися від тісних канонів і класичних силуетів.

Співачка INGRET в fashion-зйомки для бренду VIKA ADAMSKAYA (фото: Євген Костюченко)

У своїй новій літньої колекції дизайнер Віка Адамська також підкреслює: будьте сміливіше і експериментуйте. Віддайте перевагу легким текстурам. Не кутайтеся в синтетику, цього літа в моді натуральність. До речі, це ж правило поширюється на макіяж.

Серед аксесуарів: масивні сережки з натуральними каменями, пір'ям або пензликами, кольє на довгому ланцюжку, багатошаровість, плетені сумки.

Щоб краще передати бохо стилістику образів, знімальна команда вирушила в Національний музей народної архітектури та побуту України з його знаменитими мальовничими пагорбами та автентичними вітряками.

Нагадаємо, що співачка INGRET пробувала свої сили під час Нацвідбору на Євробачення 2018. Інгрет Костенко народилася у Вінниці 16 жовтня. При цьому у дівчини німецькі корені.

У 2017 році INGRET почала активно пробиватися на українську сцену, дівчина брала участь у шоу Голос країни. Тренером Інгрет став Потап. На проекті вона зайняла друге місце.

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