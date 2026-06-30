Щоб шкіра дихала: Даша Квіткова показала, який макіяж робити у спеку (відео)

Відома українська блогерка Даша Квіткова поділилася секретами літнього макіяжу. На період екстремальної спеки зірка соцмереж відмовилася від щільних тональних кремів на користь легкості та природності.

Який макіяж робити у спеку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Головне правило літнього мейкапу від Квіткової

Влітку дівчата часто стикаються з проблемою, коли макіяж буквально "пливе" на сонці. Це не лише руйнує образ, а й шкодить здоров'ю шкіри.

Квіткова на власному прикладі показала, як варто робити мейк в екстримально спекотні дні. Ідеальне рішення - максимальний мінімалізм.

Блогерка наголосила, що влітку головне - дати шкірі можливість дихати.

"В таку спеку люблю мінімум мейку, щоб шкіра дихала, тому майже все обличчя залишається "голим", тільки зволоження", - зізналася вона.

Щоб не перевантажувати обличчя багатошаровою косметикою, зірка робить ставку на якісний догляд та точкове маскування дрібних нюансів.

Даша Квіткова про літній макіяж (скриншот)

Яку косметику використовує Квіткова

Макіяж блогерки складається всього з кількох базових засобів, які дозволяють створити свіжий, натуральний образ без перевантаження.

Зволоження для легкого та рівного покриття. Консилер, щоб приховати необхідне. Легкий контуринг, щоб підкреслити потрібні зони. Туш для вій, щоб виділити очі. Олівець і блиск для губ, щоб додати сяйва.



Легкий нюдовий макіяж залишається головним трендом літнього сезону. У спеку він дозволяє шкірі "дихати", не перевантажує її та запобігає забиванню пор.