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Чтобы кожа дышала: Даша Квиткова показала, какой макияж делать в жару (видео)

08:29 30.06.2026 Вт
2 мин
Блогерша использует лишь несколько средств летом
aimg Сюзанна Аль Мариди
Чтобы кожа дышала: Даша Квиткова показала, какой макияж делать в жару (видео) Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
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Известная украинская блогерша Даша Квиткова поделилась секретами летнего макияжа. В период экстремальной жары звезда соцсетей отказалась от плотных тональных кремов в пользу легкости и естественности.

Какой макияж делать в жару, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

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Главное правило летнего макияжа от Квитковой

Летом девушки часто сталкиваются с проблемой, когда макияж буквально "плывет" на солнце. Это не только разрушает образ, но и вредит здоровью кожи.

Квиткова на собственном примере показала, как следует делать мейк в экстремально жаркие дни. Идеальное решение - максимальный минимализм.

Блогерша подчеркнула, что летом главное - дать коже возможность дышать.

"В такую жару люблю минимум мейка, чтобы кожа дышала, поэтому почти все лицо остается "голым", только увлажнение", - призналась она.

Чтобы не перегружать лицо многослойной косметикой, звезда делает ставку на качественный уход и точечную маскировку мелких нюансов.

Чтобы кожа дышала: Даша Квиткова показала, какой макияж делать в жару (видео)Даша Квиткова о летнем макияже (скриншот)

Какую косметику использует Квиткова

Макияж блогерши состоит всего из нескольких базовых средств, позволяющих создать свежий, натуральный образ без перегрузки.

  1. Увлажнение для легкого и ровного покрытия.
  2. Консиллер, чтобы скрыть необходимое.
  3. Легкий контуринг, чтобы подчеркнуть нужные зоны.
  4. Тушь для ресниц, чтобы выделить глаза.
  5. Карандаш и блеск для губ, чтобы добавить сияние.


Легкий нюдовый макияж остается главным трендом летнего сезона. В жару он позволяет коже "дышать", не перегружает ее и предотвращает забивание пор.

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