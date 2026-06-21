Сукня-вишиванка та унікальні обручки: Вітвіцька розкрила деталі весільного образу (фото)
Нещодавно Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, офіційно стала дружиною військового Олексія Ситайла. Після церемонії телеведуча поділилася подробицями свого весільного вбрання та пояснила, які сенси заклала у кожен елемент.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram телезірки.
Що Вітвіцька розповіла про весільний образ
Хоча закохані обмежилися лише розписом без гучного святкування, для них цей день став особливим і незабутнім. Вітвіцька зізналася, що кожна деталь її образу була ретельно продумана та мала важливе значення.
Для церемонії наречена обрала традиційний український стиль, який простежувався як в сукні, так і в макіяжі та зачісці. Волосся було заплетене в косу зі стрічками, як у прабабусь.
Особливу увагу привернула лляна сукня-вишиванка. Ніжне вбрання було прикрашене вишивкою з лебедями на рукавах. Доповненням до образу стали білі кеди.
Не менш символічними були й обручки закоханих. За словами Вітвіцької, вони прикрашені маленькими діамантовими сердечками.
"Символ нашого вибору, любові та спільного шляху", - зазначила вона.
Завершив образ природний букет з живих квітів, який гармонійно поєднався з українськими мотивами вбрання.
"Вийшов образ саме таким, як я мріяла: українським, світлим і дуже особистим. І звісно ж пасував до військової форми нареченого", - поділилася Соломія.
Вітвіцька та Ситайло обрали особливі обручки (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Що відомо про весілля Вітвіцької
Телеведуча вийшла заміж 20 червня. Вона опублікувала кілька відео, на яких показала щасливі миті вже з офіційним чоловіком.
Пара позувала на камеру, тримаючись за руки, цілуючись та демонструючи обручки.
"Наш день. 20.06. 2026", - підписала кадри Соломія.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що телеведуча вагітна первістком. Згодом вона розкрила стать майбутньої дитини - у них з чоловіком народиться син.