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Сукня-вишиванка та унікальні обручки: Вітвіцька розкрила деталі весільного образу (фото)

20:47 21.06.2026 Нд
2 хв
Телеведуча обрала наряд та зачіску в українському стилі
aimg Сюзанна Аль Маріді
Сукня-вишиванка та унікальні обручки: Вітвіцька розкрила деталі весільного образу (фото) Соломія Вітвіцька розповіла про весільний образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
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Нещодавно Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, офіційно стала дружиною військового Олексія Ситайла. Після церемонії телеведуча поділилася подробицями свого весільного вбрання та пояснила, які сенси заклала у кожен елемент.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram телезірки.

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Що Вітвіцька розповіла про весільний образ

Хоча закохані обмежилися лише розписом без гучного святкування, для них цей день став особливим і незабутнім. Вітвіцька зізналася, що кожна деталь її образу була ретельно продумана та мала важливе значення.

Для церемонії наречена обрала традиційний український стиль, який простежувався як в сукні, так і в макіяжі та зачісці. Волосся було заплетене в косу зі стрічками, як у прабабусь.

Особливу увагу привернула лляна сукня-вишиванка. Ніжне вбрання було прикрашене вишивкою з лебедями на рукавах. Доповненням до образу стали білі кеди.

Весільний образ Вітвіцької (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Не менш символічними були й обручки закоханих. За словами Вітвіцької, вони прикрашені маленькими діамантовими сердечками.

"Символ нашого вибору, любові та спільного шляху", - зазначила вона.

Завершив образ природний букет з живих квітів, який гармонійно поєднався з українськими мотивами вбрання.

"Вийшов образ саме таким, як я мріяла: українським, світлим і дуже особистим. І звісно ж пасував до військової форми нареченого", - поділилася Соломія.

Сукня-вишиванка та унікальні обручки: Вітвіцька розкрила деталі весільного образу (фото)Вітвіцька та Ситайло обрали особливі обручки (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Що відомо про весілля Вітвіцької

Телеведуча вийшла заміж 20 червня. Вона опублікувала кілька відео, на яких показала щасливі миті вже з офіційним чоловіком.

Пара позувала на камеру, тримаючись за руки, цілуючись та демонструючи обручки.

"Наш день. 20.06. 2026", - підписала кадри Соломія.


Нагадаємо, у квітні стало відомо, що телеведуча вагітна первістком. Згодом вона розкрила стать майбутньої дитини - у них з чоловіком народиться син.

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