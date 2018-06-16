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Вышли из моды: магазин извинился за продажу футболок с надписями в поддержку России

STYLERСтиль и мода        16.06.2018 - 14:13
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Магазины российского производителя одежды Oodji сняли с продажи партию одежды

Магазины российского бренда одежды Oodji сняли с продажи футболки выпущенные к Чемпионату мира по футболу 2018. Футболки в поддержку российских футболистов "Россия вперед" были сняты с продажи по просьбе активистов. О решении магазинов Oodji написал на своей странице в Facebook Александр Тарнавский.

"Вопрос на счет Oodji решен. Нам вручили футболки из новой коллекции и скидку на любой товар магазина. Конечно это шутка. Сегодня администрация извинилась за то, что футболки "Россия вперед" появились у них в магазине. От вчера партия снята с продажи. Это не отменяет того факта, что фирма русская. Никому не советую там покупать вещи (тем более качество говняное, не знаю как можно там одеваться). Но вопросов к персоналу никаких", — написал пользователь в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/TarnavskyiOleksandr

На прикрепленных фотографиях и видео видно, что на футболках напечатаны футбольные лозунги в поддержку российских футболистов.

Видео: (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

"Представляю себе футболки со свастикой в Сталинграде 1942 или футболки с серпом и молотом в Берлине 1944 года. Прикольно то, что товар достаточно дешевый, а надпись не очень заметны. Не удивлюсь, что какой-то убдшник уже купил и носит это", – написал Александр Тарнавский в подписи к видео.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/TarnavskyiOleksandr

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Теги: магазин, одежда, чм 2018
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