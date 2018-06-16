Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вийшли з моди: магазин вибачився за продаж футболок з написами на підтримку Росії

STYLERСтиль і мода        16.06.2018 - 14:13
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Магазини російського виробника одягу Oodji зняли з продажу партію одягу

Магазини російського бренду одягу Oodji зняли з продажу футболки випущені до Чемпіонату світу з футболу 2018. Футболки на підтримку російських футболістів "Росія вперед" були зняті з продажу на прохання активістів. Про рішення магазинів Oodji написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Тарнавський.

"Питання на рахунок Oodji вирішено. Нам вручили футболки з нової колекції і знижку на будь-який товар магазину. Звісно це жарт. Сьогодні адміністрація вибачилася за те, що футболки "Росія вперед" з'явилися у них в магазині. Від учора партія знята з продажу. Це не скасовує той факт, що фірма російська. Нікому не раджу там купувати речі (тим більше якість гівняна, не знаю як там можна одягатися). Але питань до персоналу ніяких", — написав користувач Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/TarnavskyiOleksandr

На прикріплених фотографіях і відео видно, що на футболках надруковані футбольні гасла в підтримку російських футболістів.

Відео: (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

"Уявляю собі футболки зі свастикою в Сталінграді 1942 чи футболки з серпом і молотом в Берліні 1944 року. Прикольно те, що товар досить дешевий, а напис не дуже помітний. Не здивуюся, що якийсь убдшник вже купив і носить це", – написав Олександр Тарнавський у підписі до відео.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/TarnavskyiOleksandr

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 червня, стало відомо про загибель українського захисника на сході України Сергія Жука.

У "АВК" прокоментували українські цукерки з рекламою ЧМ-2018 "Треба бути повним ідіотом": українцям нагадали про причини не їхати на ЧС-2018
Теги: магазин, одежда, чм 2018
Стало відомо, кому належить кинутий на трасі Київ-Дніпро спорткар
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Стрибайте, біжіть, куди зможете": очевидці розповіли подробиці НП в аеропорту "Київ" (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся