Вийшли з моди: магазин вибачився за продаж футболок з написами на підтримку Росії

Магазини російського виробника одягу Oodji зняли з продажу партію одягу

Магазини російського бренду одягу Oodji зняли з продажу футболки випущені до Чемпіонату світу з футболу 2018. Футболки на підтримку російських футболістів "Росія вперед" були зняті з продажу на прохання активістів. Про рішення магазинів Oodji написав на своїй сторінці в Facebook Олександр Тарнавський.

"Питання на рахунок Oodji вирішено. Нам вручили футболки з нової колекції і знижку на будь-який товар магазину. Звісно це жарт. Сьогодні адміністрація вибачилася за те, що футболки "Росія вперед" з'явилися у них в магазині. Від учора партія знята з продажу. Це не скасовує той факт, що фірма російська. Нікому не раджу там купувати речі (тим більше якість гівняна, не знаю як там можна одягатися). Але питань до персоналу ніяких", — написав користувач Facebook.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/TarnavskyiOleksandr

На прикріплених фотографіях і відео видно, що на футболках надруковані футбольні гасла в підтримку російських футболістів.

Відео: (facebook.com/TarnavskyiOleksandr)

"Уявляю собі футболки зі свастикою в Сталінграді 1942 чи футболки з серпом і молотом в Берліні 1944 року. Прикольно те, що товар досить дешевий, а напис не дуже помітний. Не здивуюся, що якийсь убдшник вже купив і носить це", – написав Олександр Тарнавський у підписі до відео.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/TarnavskyiOleksandr

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 червня, стало відомо про загибель українського захисника на сході України Сергія Жука.