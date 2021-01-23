В Египте нашли 4-тысячелетнюю копию мифической "Книги мертвых"

В погребальном храме, принадлежащем Царице Неарит в древнеегипетском захоронении Саккара, была найдена копия одной из глав "Книги мертвых" длиной четыре метра.

Как сообщается, погребальный храм находится рядом с пирамидой супруга Царицы Неарит, фараона Тети, который правил Египтом примерно с 2323 по 2291 год до нашей эры. Подробности находки сообщают в Министерстве древностей Египта.

Храм был построен из камня и имеет три жертвенника на юго-восточной стороне, где хранились подношения, сделанные царице и ее мужу. Рядом с пирамидой археологи также обнаружили ряд похоронных шахт с останками людей, живших в период XVIII и XIX династий Египта (1550-1186 гг. до н. э.).

Артефакты, найденные в гробнице Царицы Неарит (фото: antiquities.gov.eg)

Уже удалось обнаружить 50 деревянных саркофагов, а также множество артефактов, среди которых настольная игра Сенет и четырехметровый папирус с текстом 17-й главы Книги мертвых. На нем сохранилось имя владельца, Пухаф. Книга мертвых была своего рода путеводителем по загробному миру.

В эпоху Древнего царства существовал обычай чтения вслух заклинаний для умершего фараона, что должно было обеспечить ему загробную жизнь. Позднее подобные тексты стали записывать и в гробницах египетских вельмож. Ко времени Среднего царства собрания заупокойных заклинаний (частью — старых, частью — сочиненных заново по их образцу) записывались уже на поверхности саркофагов и стали доступны каждому, кто мог себе это позволить. В Новом царстве и позднее их записывали на папирусных свитках, а иногда на коже. Эти свитки и получили название "Книги мертвых", несмотря на то что они сильно различаются по содержанию и расположению текстов.

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