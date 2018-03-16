Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Новости, технологии, развлечения и даже канал Википедии: лучшие украиноязычные Telegram-каналы

STYLERНаука и техника        16.03.2018 - 12:54
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Подборка украиноязычных Telegram-каналов, на которые вам нужно подписаться уже сегодня

Telegram постепенно становится новой соцсетью, тут кроме обычной переписки уже появилось множество каналов, которые ежедневно читают тысячи людей. Ежедневно появляются десятки новых ресурсов с качественным контентом. Tokar.ua выбрал самые интересные украиноязычные Telegram-каналы, на которые вам стоит подписаться уже сегодня.

Каналы

Українська Вікіпедія

Канал украинской Википедии в Telegram. Избранные статьи, фото дня и достойные внимания новости с ссылками на Википедию. Канал ведут администраторы из Википедии.

https://t.me/WikiUa

Щось не то

Крупнейший украиноязычный канал в Telegram, и недаром. Современная ирония на украинском — гарантированно сделает ваш день. Рекомендовано для всех ценителей хорошего юмора.

https://t.me/shosneto

Lowcost UA: Дешеві мандрівки

Крупнейший русскоязычный канал о дешевые путешествия от сайта Lowcost UA. Распродажи авиакомпаний, горячие туры, круизы. Лайфхаки и промо-коды.

https://t.me/lowcostua

Tokar.ua

Крупнейший украинский технологический канал. Ведется сайтом Tokar.ru и пишет о современных технологиях, изобретениях и достижениях простыми словами.

https://t.me/tokar_ua

РБК – Україна: новини України

Бот информационного агентства РБК-Украина в Telegram. Бот умеет готовить дайджесты с новостями, статьями и анонсами событий. Кстати, бот работает на двух языках.

https://t.me/RbcUaBot

Адвокат

Канал ведут практикующие юристы. Много публикаций из реальной практики. На канале публикуются нетипичные юридические темы, о которых обычно не пишут юристы, а делятся только за оплату. Тяжелый и сухой юридический материал излагается обычным простым человеческим языком, иногда даже с юмором. Через канал можно получить устную или письменную юридическую консультацию.

https://t.me/advocat_ua

Нотатки мандрівника

Невероятные истории путешествий, советы, тревел-хаки, а также возможность задать вопросы, найти компанию для путешествий или вписку в любом городе. Проект от "Территории" существует в общем уже 4 года, а теперь есть и в Telegram.

https://t.me/n_mandrivnyka

Пухнасті

Уютный очаг любви до братьев наших пушистых в украинском Telegram. Эксклюзив, интересные факты, юмор, исторические события связанные с животными, и многое другое. Канал ведет фотограф и путешественница, которая живет в Испании, и занимается волонтерством в приютах.

https://t.me/puhnasti

Досконала мова

Изучать язык на примерах интересно и познавательно, ведь правила мало кто любит. Досконала мова — тот канал, который поможет достичь совершенства в украинском языке. Ежедневные лаконичные советы вдохновят бороться с суржиком, предохраняющие от наиболее распространенных ошибок.

https://t.me/doskonalamova

Територія

Утопическая модель мира без плохих новостей. Если кто-то запустил в космос машину, выпустил хороший альбом, снял интересное кино или подготовил список лайфхаков для бюджетных путешествий, вы обязательно прочитаете об этом в ленте Территории.

https://t.me/terytoriya14

Неймовірно

Невероятный канал ежедневно публикует подборки удивительных фактов, фото и историй из жизни, достойных внимания. Канал гарантированно поднимет вам настроение на весь день.

https://t.me/neymovirno

Почни щось!

Канал о бизнесе и саморазвитии. Полезные статьи и новости на бизнес тематику. Мотивация, обзоры деловой литературы и много других полезностей. Помогает задуматься и разложить по "полочкам" важные темы.

https://t.me/startsomethingnow

Blogmayster

Сколько зарабатывают на рекламе в Telegram? Как раскрутить канал? Все это, и многое другое — от автора крупнейшего Telegram-канала в Украине.

https://t.me/blogmayster

Напомним, в Instagram появилась новая опция.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Во всемирно известном мессенджере наконец появится украинский язык Дуров заявил, что готов нарушить закон США ради сохранения тайны переписки в Telegram
Теги: мессенджер, Telegram
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top