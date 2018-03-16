Новости, технологии, развлечения и даже канал Википедии: лучшие украиноязычные Telegram-каналы

Подборка украиноязычных Telegram-каналов, на которые вам нужно подписаться уже сегодня

Telegram постепенно становится новой соцсетью, тут кроме обычной переписки уже появилось множество каналов, которые ежедневно читают тысячи людей. Ежедневно появляются десятки новых ресурсов с качественным контентом. Tokar.ua выбрал самые интересные украиноязычные Telegram-каналы, на которые вам стоит подписаться уже сегодня.

Каналы

Українська Вікіпедія

Канал украинской Википедии в Telegram. Избранные статьи, фото дня и достойные внимания новости с ссылками на Википедию. Канал ведут администраторы из Википедии.

https://t.me/WikiUa

Щось не то

Крупнейший украиноязычный канал в Telegram, и недаром. Современная ирония на украинском — гарантированно сделает ваш день. Рекомендовано для всех ценителей хорошего юмора.

https://t.me/shosneto

Lowcost UA: Дешеві мандрівки

Крупнейший русскоязычный канал о дешевые путешествия от сайта Lowcost UA. Распродажи авиакомпаний, горячие туры, круизы. Лайфхаки и промо-коды.

https://t.me/lowcostua

Tokar.ua

Крупнейший украинский технологический канал. Ведется сайтом Tokar.ru и пишет о современных технологиях, изобретениях и достижениях простыми словами.

https://t.me/tokar_ua

РБК – Україна: новини України

Бот информационного агентства РБК-Украина в Telegram. Бот умеет готовить дайджесты с новостями, статьями и анонсами событий. Кстати, бот работает на двух языках.

https://t.me/RbcUaBot

Адвокат

Канал ведут практикующие юристы. Много публикаций из реальной практики. На канале публикуются нетипичные юридические темы, о которых обычно не пишут юристы, а делятся только за оплату. Тяжелый и сухой юридический материал излагается обычным простым человеческим языком, иногда даже с юмором. Через канал можно получить устную или письменную юридическую консультацию.

https://t.me/advocat_ua

Нотатки мандрівника

Невероятные истории путешествий, советы, тревел-хаки, а также возможность задать вопросы, найти компанию для путешествий или вписку в любом городе. Проект от "Территории" существует в общем уже 4 года, а теперь есть и в Telegram.

https://t.me/n_mandrivnyka

Пухнасті

Уютный очаг любви до братьев наших пушистых в украинском Telegram. Эксклюзив, интересные факты, юмор, исторические события связанные с животными, и многое другое. Канал ведет фотограф и путешественница, которая живет в Испании, и занимается волонтерством в приютах.

https://t.me/puhnasti

Досконала мова

Изучать язык на примерах интересно и познавательно, ведь правила мало кто любит. Досконала мова — тот канал, который поможет достичь совершенства в украинском языке. Ежедневные лаконичные советы вдохновят бороться с суржиком, предохраняющие от наиболее распространенных ошибок.

https://t.me/doskonalamova

Територія

Утопическая модель мира без плохих новостей. Если кто-то запустил в космос машину, выпустил хороший альбом, снял интересное кино или подготовил список лайфхаков для бюджетных путешествий, вы обязательно прочитаете об этом в ленте Территории.

https://t.me/terytoriya14

Неймовірно

Невероятный канал ежедневно публикует подборки удивительных фактов, фото и историй из жизни, достойных внимания. Канал гарантированно поднимет вам настроение на весь день.

https://t.me/neymovirno

Почни щось!

Канал о бизнесе и саморазвитии. Полезные статьи и новости на бизнес тематику. Мотивация, обзоры деловой литературы и много других полезностей. Помогает задуматься и разложить по "полочкам" важные темы.

https://t.me/startsomethingnow

Blogmayster

Сколько зарабатывают на рекламе в Telegram? Как раскрутить канал? Все это, и многое другое — от автора крупнейшего Telegram-канала в Украине.

https://t.me/blogmayster

Напомним, в Instagram появилась новая опция.