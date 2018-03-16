Новини, технології, розваги та навіть канал Вікіпедії: найкращі україномовні Telegram-канали

Добірка україномовних Telegram-каналів, на які вам треба підписатись вже сьогодні

Telegram поступово стає новою соцмережею, тут окрім звичайної переписки вже з'явилась безліч каналів, які щодня читають тисячі людей. Щодня з’являються десятки нових ресурсів із якісним контентом. Tokar.ua обрав найцікавіші україномовні Telegram-канали, на які вам варто підписатись вже сьогодні.

Канали

Українська Вікіпедія

Канал української Вікіпедії в Telegram. Вибрані статті, фото дня та варті уваги новини із посиланнями на Вікіпедію. Канал ведуть адміністратори з Вікіпедії.

https://t.me/WikiUa

Щось не то

Найбільший україномовний канал у Telegram, і недарма. Сучасна іронія українською — гарантовано зробить ваш день. Рекомендовано для усіх поціновувачів гарного гумору.

https://t.me/shosneto

Lowcost UA: Дешеві мандрівки

Найбільший україномовний канал про дешеві подорожі від сайту Lowcost UA. Розпродажі авіакомпаній, найгарячіші тури, круїзи. Лайфхаки та промо-коди.

https://t.me/lowcostua

Tokar.ua

Найбільший український технологічний канал. Ведеться сайтом Tokar.ua і пише про сучасні технології, винаходи і досягнення простими словами.

https://t.me/tokar_ua

РБК – Україна: новини України

Бот інформаційної агенції РБК-Україна в Telegram. Бот вміє готувати дайджести із новинами, статтями та анонсами подій. До речі, бот працює двома мовами.

https://t.me/RbcUaBot

Адвокат

Канал ведуть юристи, що практикують. Багато публікацій з реальної практики. На каналі публікуються нетипові юридичні теми, про які зазвичай не пишуть юристи, а діляться лише за оплату. Важкий і сухий юридичний матеріал викладається звичайною простою людською мовою, іноді навіть з гумором. Через канал можна отримати усну або письмову юридичну консультацію.

https://t.me/advocat_ua

Нотатки мандрівника

Неймовірні історії подорожей, поради, тревел-хаки, а також можливість поставити питання, знайти компанію для мандрівок чи вписку у будь-якому місті. Проект від "Території" існує загалом вже 4 роки, а відтепер є і в Telegram.

https://t.me/n_mandrivnyka

Пухнасті

Затишний осередок любові до братів наших пухнастих в українському телеграмі. Ексклюзив, цікаві факти, гумор, історичні події пов’язані з тваринками, та багато іншого. Канал веде фотограф та мандрівниця, що живе в Іспанії, та займається волонтерством у притулках.

https://t.me/puhnasti

Досконала мова

Вивчати мову на прикладах цікаво і пізнавально, адже правила мало хто любить. Досконала мова — той канал, що допоможе досягти досконалості в українській мові. Щоденні лаконічні поради надихнуть боротися з суржиком, збережуть від найуживаніших помилок.

https://t.me/doskonalamova

Територія

Утопічна модель світу без поганих новин. Якщо хтось запустив у космос машину, випустив хороший альбом, зняв цікаве кіно чи підготував список лайфхаків для бюджетних мандрів, — ви обов’язково прочитаєте про це у стрічці Території.

https://t.me/terytoriya14

Неймовірно

Неймовірний канал щодня публікує добірки дивовижних фактів, фото та історій з життя, гідних уваги. Канал гарантовано підніме вам настрій на весь день.

https://t.me/neymovirno

Почни щось!

Канал про бізнес та саморозвиток. Корисні статті та новини на бізнес тематику. Мотивація, огляди ділової літератури та багато інших корисностей. Допомагає замислитись та розкласти по "поличкам" важливі теми.

https://t.me/startsomethingnow

Blogmayster

Скільки заробляють на рекламі у Telegram? Як розкрутити канал? Все це, та багато іншого — від автора найбільшого Telegram-каналу в Україні.

https://t.me/blogmayster

Напомним, в Instagram появилась новая опция.