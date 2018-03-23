Общая длина ДНК составила 3,38 млрд нуклеотидов

Ученые рассказали, почему тараканы такие живучие на примере вида Periplaneta americana, которые давно удивляли своими способностями к выживанию. Об этом сообщает Nature Communications.

Эти насекомые не брезгуют ни одним континентом, кроме Антарктид. Они адаптируются к жизни как в природе, так и в городах.

В результате исследования выяснилось, что общая длина ДНК составила 3,38 млрд нуклеотидов - это почти рекорд для насекомых, более длинным геномом обладает только саранча Locusta migratoria. Более 60% ДНК - длинные повторяющиеся последовательности.

У тараканов большое количество генов около 10,1 тыс. (Обычно у насекомых - не более 7000). Более 150 связаны с обонятельными рецепторами, более 500 - с чувством вкуса. По словам ученых, именно благодаря этому насекомые могут успешно добывать себе еду и хитро обходить ловушки.

Утраченные конечности они могут восстанавливать именно благодаря этим генам.

В результате изучений этого вида выяснилось, что американские тараканы ближе к термитам, чем к тараканам-прусакам.

Напомним, что в сети возмутились нашествием тараканов в больнице Каховки.

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