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Вчені розповіли, чому таргани такі живучі

STYLERНаука і техніка        23.03.2018 - 17:00
Фото: Таргани (pxhere.com)
Фото: Таргани (pxhere.com)

Загальна довжина ДНК склала 3,38 млрд нуклеотидів

Вчені розповіли, чому таргани такі живучі на прикладі виду Periplaneta americana, які давно дивували своїми здібностями до виживання. Про це повідомляє Nature Communications.

Ці комахи не гребують ні одним континентом, крім Антарктид. Вони адаптуються до життя як у природі, так і в містах.

В результаті дослідження з'ясувалося, що загальна довжина ДНК склала 3,38 млрд нуклеотидів - це майже рекорд для комах, більш довгим геномом володіє тільки сарана Locusta migratoria. Більше 60% ДНК - довгі повторювані послідовності.

У тарганів велику кількість генів близько 10,1 тис. (Зазвичай у комах - не більше 7000). Більше 150 пов'язані з нюховими рецепторами, понад 500 - з почуттям смаку. За словами вчених, саме завдяки цьому комахи можуть успішно добувати собі їжу і хитро обходити пастки.

Втрачені кінцівки вони можуть відновлювати саме завдяки цим генам.

В результаті вивчення цього виду з'ясувалося, що американські таргани ближче до термітів, ніж до тарганів-прусакам.

Нагадаємо, що у мережі обурилися нашестям тарганів в лікарні Каховки.

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Теги: тараканы, вчені
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