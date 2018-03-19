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Интервью

"Их толпы": в сети возмутились нашествием тараканов в больнице Каховки

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:30
Фото: Больница (wikimapia.org)
Фото: Больница (wikimapia.org)

Насекомые замечены во многих местах медучреждения

В сети рассказали, что в больнице "Сокол" в Новой Каховке нашествие тараканов. Насекомых обнаружили даже в пробирках с лекарствами. Об этом сообщила на странице "Каховская зоря" в Facebook пациентка Анастасия Штефан.

"Больница. Светлова. Палата. Стационар. Фото на рассвете. Три таракана в ампуле с лекарством.... культурно молчу о еде, которую нужно успеть съесть! Или отберут тараканы! Тараканов толпы, они без стеснения лезут в пакеты, одежду и личные вещи в поисках еды средь бела дня!!!! Лечат или калечат.... риторический вопрос. Это норма для больницы?" - написала Анастасия.

Скриншот (facebook.com/groups/kahzorya)

Фото: Тараканы в больнице (facebook.com/groups/kahzorya)

В сети отреагировали на новость о тарканах в больнице комментариями.

"Ну, как бы все понятно, что тараканы водятся в отделении, это печально, но тут вопрос, почему ампула с лекарством находилась на протяжении всей ночи открытой?"- спросила Екатерина Щербиненко.

"Вы бы видели, какие там матрасы и подушки выдают....Об***аные и пропитанные кровью и гноем. Неделю полечишься и сделаешь вывод, что лучше умереть надобно вовремя, дома и ... молодым", - напсиал Владимир Васенев.

"Тараканы спирт любят. Наверное, в ампуле что-то спиртовое. Тараканов в наше время вывести несложно. В квартирах их давно уже нет", - прокомментировала Наталья Петрова.

"В Новой Каховке такое же творится в детском отделении", - отреагировала Ирина Власова.

"Это кризис будет, и голод, и война, тараканы предвестники беды", - прокомментировал Ал

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/kahzorya)

Напомним, что в сети показали жуткие условия в больнице в оккупированном Крыму.

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Теги: больница
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