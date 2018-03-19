"Їх натовп": в мережі обурилися нашестям тарганів у лікарні Каховки

Комахи помічені в багатьох місцях медустанови

У мережі розповіли, що в лікарні "Сокіл" у Новій Каховці нашестя тарганів. Комах виявили навіть у пробірках з ліками. Про це повідомила на сторінці "Каховська зоря" в Facebook пацієнтка Анастасія Штефан.

"Лікарня. Свєтлова. Палата. Стаціонар. Фото на світанку. Три таргана в ампулі з ліками.... культурно мовчу про їжу, яку треба встигнути з'їсти! Чи відберуть таргани! Тарганів натовпу, вони без сорому лізуть в пакети, одяг і особисті речі в пошуках їжі серед білого дня!!!! Лікують або калічать.... риторичне питання. Це норма для лікарні?" - написала Анастасія.

Скріншот (facebook.com/groups/kahzorya)

Фото: Таргани в лікарні (facebook.com/groups/kahzorya)

У мережі відреагували на новину про тарканах в лікарні коментарями.

"Ну, як би все зрозуміло, що водяться таргани у відділенні, це сумно, але тут питання, чому ампула з ліками перебувала протягом всієї ночі відкритою?"- запитала Катерина Щербиненко.

"Ви б бачили, які там матраци і подушки видають....Об***ані і просочені кров'ю і гноєм. Тиждень полікуєшся і зробиш висновок, що краще померти вчасно, вдома та ... молодим", - напсиал Володимир Васенев.

"Таргани спирт люблять. Напевно, в ампулі щось спиртове. Тарганів у наш час вивести нескладно. У квартирах, їх давно вже немає", - прокоментувала Наталія Петрова.

"У Новій Каховці таке ж діється в дитячому відділенні", - відреагувала Ірина Власова.

"Це криза буде, і голод, і війна, таргани провісники лиха", - прокоментував Ал

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/kahzorya)

Нагадаємо, що у мережі показали жахливі умови в лікарні в окупованому Криму.