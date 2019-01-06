Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Фото: пресс-служба партии "Батькивщина"

Этот год для украинцев особенный благодаря получению томоса об автокефалии

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко поздравила соотечественников с Рождеством. Текст поздравления опубликован на официальной странице партии. В поздравлении политик сказала, что Святой вечер и Рождество – это, наверное, самый главный праздник в целом году. Этот день особенный для украинцев и для Украины.

Текст поздравления от Юлии Тимошенко:

"Святой вечер, Рождество – особые дни для украинцев и для Украины.

Возможно, это наш главный праздник в целом году. По обычаям, обрядам и традициям оно укоренено в далекой глубине веков. Еще в дохристианской эпохе, в дописьменных, доисторических временах...

И наши знаменитые колядки, и вкусная кутья, и двенадцать блюд на ужин – это не просто фольклор. Это наша ДНК, наше коллективное самосознание и идентификация... А еще это и наш Гоголь, и наш Вакула, и совершенно невероятные, но вполне возможные чудеса...

Это наше все, это – мы сами!

В этом году Рождество Христово – особое! Ведь только что украинская церковь получила томос об автокефалии. У меня лично такое впечатление, как будто впервые празднуешь в своем новом доме, где сам себе хозяин...

А еще – рождественский мороз, и снег, как на заказ...

С праздником вас, дорогие мои! Пусть будет все хорошо у нас – в Украине! От всего сердца желаю вам тепла, удачи, достатка, побед и большого человеческого счастья!

Пусть помогает нам Господь!

Христос рождается!", - написано на официальной странице партии "Батькивщина"

Напомним, ранее Юлия Тимошенко назвала получение томоса большой духовной победой Украины. Она выразила благодарность Вселенскому патриарху и патриарху Филарету за их работу.

Также лидер "Батькивщины" отметила, что 2019-й должен стать годом изменений в интересах людей.