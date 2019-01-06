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Юлія Тимошенко привітала українців з Різдвом Христовим

STYLERПерсона    06.01.2019 - 19:59
Юлія Тимошенко привітала українців з Різдвом Христовим
Фото: прес-служба партії "Батьківщина"

Цей рік для українців особливий завдяки отриманню томосу про автокефалію

Лідер партії "Батьківщина" і кандидат в президенти України Юлія Тимошенко привітала співвітчизників з Різдвом. Текст привітання опубліковано на офіційній сторінці партії. У привітанні політик сказала, що Святий вечір та Різдво – це, можливо, найголовніше світо у цілому році. Цей день особливий для українців і для України.

Текст привітання від Юлії Тимошенко:

"Святий вечір, Різдво – особливі дні для українців і для України.

Можливо, це наше найголовніше свято у цілому році. За звичаями, обрядам та традиціям воно укорінене в далекій глибині віків. Ще в дохристиянському епосі, в дописемних, доісторичних часах…

І наші знамениті колядки, і смачна кутя, і дванадцять страв на вечерю – це не просто фольклор. Це наша ДНК, наша колективна самосвідомість та ідентифікація… А ще це й наш Гоголь, і наш Вакула, і абсолютно неймовірні, але цілком можливі дива…

Це наше все, це – самі ми!

Цього року Різдво Христове – особливе! Адже щойно українська церква отримала томос про автокефалію. В мене особисто таке враження, наче вперше святкуєш у своїй новій хаті, де сам собі господар…

А ще – різдвяний мороз, і сніг, як на замовлення…

Зі святом вас, дорогі мої! Хай буде все добре у нас – в Україні! Від усього серця зичу вам тепла, успіху, достатку, перемог і великого людського щастя!

Хай допомагає нам Господь!

Христос рождається!", - написано на офіційній сторінці партії "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко назвала отримання томосу великою духовною перемогою України. Вона висловила вдячність Вселенському патріарху та патріарху Філарету за їхню роботу.

Також лідер "Батьківщини" зазначила, що 2019-й має стати роком змін в інтересах людей.

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