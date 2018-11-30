KAZKA отреагировала на перевод своего хита "Плакала" на русский язык

Украинская группа KAZKA, исполняющая музыку в стиле Indie-pop с элементами folktronica, рассказала, что думает касательно перевода своего хита "Плакала" на русский язык. Об этом сообщил коллектив, передает Сегодня.

"Нам больше нравится оригинал, но такое количество вариаций считаем определенной степени признанием. Приятно, что наше творчество побуждает людей создавать", - сказал музыкант коллектива Дмитрий.

Кроме того, музыканты сообщили, что планируют записать трек на английском языке. "Это расширило бы границы нашего творчества. Считаю, в скором будущем мы обязательно запишем трек на английском языке", - отметил член коллектива.

Поклонники также больше склоняются к украинской версии песни. Некоторые утверждают, что при переводе теряется первоначальный смысл:

Скриншот комментариев: (youtube.com/Юлия Фиалковская)

Напомним, что автор "Плакала" группы KAZKA раскрыл месседж хита и развеял популярные мифы. Сергей написал слова к большинству песен альбома KAZKA "Karma". Поэт отметил, что тексты должны напоминать "маленькие фильмы о переживаниях интересных сложных героев".

Ранее ученые из НАН Украины рассказали, что цветок, который фигурирует в клипе группы KAZKA "Плакала", на самом деле не фиалка.

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Видео: РБК-Украина