KAZKA відреагувала на переклад свого хіта "Плакала" на російську мову

Українська група KAZKA, яка виконує музику у стилі Indie-rock з елементами folktronica, розповіла, що думає щодо переведення свого хіта "Плакала" на російську мову. Про це повідомив колектив, передає Сьогодні.

"Нам більше подобається оригінал, але таку кількість варіацій вважаємо певною мірою визнанням. Приємно, що наша творчість спонукає людей створювати", - сказав музикант колективу Дмитро.

Крім того, музиканти повідомили, що планують записати трек англійською мовою. "Це розширило межі нашої творчості. Вважаю, що в недалекому майбутньому ми обов'язково запишемо трек англійською мовою", - зазначив член колективу.

Шанувальники також більше схиляються до української версії пісні. Деякі стверджують, що при перекладі втрачається первинний сенс:

Скріншот коментарів: (youtube.com/Юлия Фиалковская)

Нагадаємо, що автор "Плакала" групи KAZKA розкрив меседж хіта і розвіяв популярні міфи. Сергій написав слова до більшості пісень альбому KAZKA "Karma". Поет зазначив, що тексти повинні нагадувати "маленькі фільми про переживання цікавих складних героїв".

Раніше науковці з НАН України розповіли, що квітка, який фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка.

Ми зібрали для вас найкращі пародії на мегапопулярну українську пісню "Плакала".

Відео: РБК-Україна