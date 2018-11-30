ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

KAZKA відреагувала на переклад свого хіта "Плакала" на російську мову

STYLERПерсона    30.11.2018 - 16:07

Українська група KAZKA, яка виконує музику у стилі Indie-rock з елементами folktronica, розповіла, що думає щодо переведення свого хіта "Плакала" на російську мову. Про це повідомив колектив, передає Сьогодні.

"Нам більше подобається оригінал, але таку кількість варіацій вважаємо певною мірою визнанням. Приємно, що наша творчість спонукає людей створювати", - сказав музикант колективу Дмитро.

Крім того, музиканти повідомили, що планують записати трек англійською мовою. "Це розширило межі нашої творчості. Вважаю, що в недалекому майбутньому ми обов'язково запишемо трек англійською мовою", - зазначив член колективу.

Шанувальники також більше схиляються до української версії пісні. Деякі стверджують, що при перекладі втрачається первинний сенс:

KAZKA відреагувала на переклад свого хіта &quot;Плакала&quot; на російську мовуСкріншот коментарів: (youtube.com/Юлия Фиалковская)

Нагадаємо, що автор "Плакала" групи KAZKA розкрив меседж хіта і розвіяв популярні міфи. Сергій написав слова до більшості пісень альбому KAZKA "Karma". Поет зазначив, що тексти повинні нагадувати "маленькі фільми про переживання цікавих складних героїв".

Раніше науковці з НАН України розповіли, що квітка, який фігурує в кліпі групи KAZKA "Плакала", насправді не фіалка.

Ми зібрали для вас найкращі пародії на мегапопулярну українську пісню "Плакала".

Відео: РБК-Україна

"На кухни всі єннако мы плакали": з'явилася незвичайна версія хіта KAZKA З'явилася "чоловіча" версія відомого хіта групи KAZKA: мережа в захваті
Новини України KAZKA
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся