Что известно о Николь Шанахан - жене соучредителя Google, изменившей ему с Илоном Маском (фото)

Интрижка Илона Маска с женой соучредителя Google Сергея Брина Николь Шанахан привела к ссоре друзей-миллиардеров, и окончательному разрыву отношений супругов, а громкий бракоразводный процесс может быть самым дорогим в истории Кремниевой долины.

Что известно о Шанахан, которая закрутила краткий роман с главой Tesla и SpaceX, и теперь потенциально может стать долларовым миллиардером после развода - читайте в материале ниже.

Кто такая Николь Шанахан

33-летняя американская бизнес-вумен Николь Шанахан является основательницей и генеральным директором платформы ClearAccessIP (IP-транзакция с поддержкой блокчейна) и фонда Bia-Echo Foundation, патентным специалистом, а также работает в CodeX.

Вторая жена Сергея Брина, согласно некоторым отчетам, имеет собственный капитал в размере около 50 миллионов долларов.

Николь Шанахан (фото: newsunzip.com)

Николь Шанахан родилась в 1989 году в Окленде, (штат Калифорния, США) в весьма богатой семье. По некоторым данным, ее отец - бизнесмен, а мать - домохозяйка.

Женщина не слишком публична, избегает папарацци, у нее нет странички в Википедии.

Николь Шанахан (фото: factsbuddy.com)

Согласно профилю Шанахан в LinkedIn, она получила степень бакалавра экономики и китайского языка в Университете Пьюджет-Саунд. Она окончила этот институт в 2007 году и после этого получила сертификат ВТО Женевского института последипломного образования.

Николь Шанахан с друзьями (фото: twitter.com)

Затем в 2013 году Николь изучала глобальную торговлю IP и китайское право в Национальном университете Сингапура. После - закончила обучение в области права высоких технологий и интеллектуального права в юридическом университете Санта-Клары.

Профиль Николь Шанахан (фото: скриншот)

Так, отмечает UniqueNote.in, Николь Шанахан приобрела множество навыков и опыта, имеет характеристику блестящего и успешного предпринимателя с острым умом, интеллигентной и умной, открытой для помощи женщины.

Николь Шанахан (фото: скриншот)

Темноглазая брюнетка, по данным американской прессы, имеет рост 167,64 см, а вес - около 60 кг.

Николь Шанахан со своей собакой (фото: newsunzip.com)

В 2018 году Шанахан вышла замуж за сооснователя Google Сергея Брина, одного из богатейшего человека в мире (они познакомились на йога-ретрите, и оба до этого были в браке).

У Брина уже было трое детей, а в браке с Николь родилась еще дочь (девочке сейчас три годика).

Сергей Брин и Николь Шанахан с друзьями (фото: newsunzip.com)

Николь Шанахан и Сергей Брин (фото: Businessinsider)

Николь Шанахан и Сергей Брин (фото: GS Images)

Интрига с Маском и развод с Брином, ссора и примирение друзей

По данным инсайдеров Wall Street Journal, в последне время отношения супругов не были особо радужными, и пара рассталась в 2021 году, однако проживала вместе, но теперь Брин подал на развод в суд после того, как узнал, что жена прошлой осенью ему изменила с Илоном Маском, его добрым приятелем.

Это окончательно разрушило отношения между ними и побудило соучредителя Google подать на развод в январе, сославшись на "непримиримые разногласия", как указано в документах, поданных в Верховный суд округа Санта-Клара.

Николь Шанахан и Сергей Брин (фото: theverge.com)

По словам людей из окружения, заявление о разводе было подано через несколько недель после того, как Брин узнал об интрижке супруги.

Впрочем, позже Илон Маск, по данным американских СМИ, все же помирился с Брином, попросив прощения. Но одной из вечеринок в начале этого года глава SpaceX упал на одно колено перед Сергеем, прося простить. По словам инсайдеров, Брин принял извинения, но до сих пор не разговаривает с Маском регулярно.

Илон Маск в течение многих лет он регулярно ночевал в доме Брина в Силиконовой долине. В 2008 году Сергей предоставил ему около полумиллиона долларов для Tesla во время финансового кризиса, а в 2015 году глава Tesla подарил другу один из первых электрических внедорожников.

В начале июля в интервью новостному веб-сайту Puck Шанахан сказала о подаче заявления на развод: "Я надеюсь, что мы с Сергеем продвинемся вперед с достоинством, честностью и гармонией ради нашего ребенка. И мы оба работаем над этим".

Николь Шанахан (фото: siliconvalley.com)

Состояние Маска оценивается в 240 миллиардов долларов, а Брин занимает 8 место в мире с состоянием в 95 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Отмечается, что сейчас Николь хочет при бракоразводном процессе через суд добиться от Брина выплаты в 1 миллиард долларов.

Николь Шанахан и Сергей Брин (фото: Legion-media)