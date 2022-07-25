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Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

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Понеділок 25 липня 2022 11:59
Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото) Колаж РБК-Україна: дружина Сергія Бріна Ніколь Шанахан мала роман на стороні з Ілоном Маском
Автор: Володимир Костирін

Інтрижка Ілона Маска з дружиною співзасновника Google Сергія Бріна Ніколь Шанахан призвела до сварки друзів-мільярдерів, і остаточного розриву стосунків подружжя, а гучний шлюборозлучний процес може бути найдорожчим в історії Кремнієвої долини.

Що відомо про Шанахан, яка закрутила короткий роман з главою Tesla і SpaceX, і тепер потенційно може стати доларовою мільярдеркою після розлучення - читайте в матеріалі нижче.

Хто така Ніколь Шанахан

33-річна американська бізнес-вумен Ніколь Шанахан є засновницею і гендиректоркою платформи ClearAccessIP (IP-транзакція з підтримкою блокчейну) і фонду Bia-Echo Foundation, патентним фахівцем, а також працює в CodeX.

Друга дружина Сергія Бріна, згідно з деякими звітами, має власний капітал у розмірі близько 50 мільйонів доларів.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан (фото: newsunzip.com)

Ніколь Шанахан народилася в 1989 році в Окленді, (штат Каліфорнія, США) у вельми багатій родині. За деякими даними, її батько - бізнесмен, а мати - домогосподарка.

Жінка не надто публічна, уникає папараці, у неї немає сторінки у Вікіпедії.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан (фото: factsbuddy.com)

Згідно з профілем Шанахан в LinkedIn, вона здобула ступінь бакалавра економіки та китайської мови в університеті Пьюджет-Саунд. Вона закінчила цей інститут у 2007 році і після цього отримала сертифікат СОТ Женевського інституту післядипломної освіти.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан з друзями (фото: twitter.com)

Потім у 2013 році Ніколь вивчала глобальну торгівлю IP та Китайське право в Національному університеті Сінгапуру. Після - закінчила навчання в галузі права високих технологій та інтелектуального права в юридичному університеті Санта-Клари.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Профіль Ніколь Шанахан (фото: скріншот)

Так, зазначає UniqueNote.in, Ніколь Шанахан набула чимало навичок і досвіду, має характеристику блискучого й успішного підприємця з гострим розумом, інтелігентної та розумної, відкритої для допомоги жінки.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан (фото: скріншот)

Темноока брюнетка, за даними американської преси, має зріст 167,64 см, а вага - близько 60 кг.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан зі своєю собакою (фото: newsunzip.com)

У 2018 році Шанахан вийшла заміж за співзасновника Google Сергія Бріна, однієї з найбагатшої людини в світі (вони познайомилися на йога-ретриті, і обидва до цього були в шлюбі).

У Бріна вже було троє дітей, а в шлюбі з Ніколь народилася ще дочка (дівчинці зараз три рочки).

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Сергій Брін і Ніколь Шанахан з друзями (фото: newsunzip.com)

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан і Сергій Брін (фото: Businessinsider)

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Николь Шанахан и Сергей Брин (фото: GS Images)

Інтрига з Маском і розлучення з Бріном, сварка і примирення друзів

За даними інсайдерів Wall Street Journal, останнім часом стосунки подружжя не були особливо райдужними, і пара розлучилася в 2021 році, проте проживала разом, але тепер Брін подав на розлучення до суду після того, як дізнався, що дружина минулої осені йому зрадила з Ілоном Маском, його добрим приятелем.

Це остаточно зруйнувало стосунки між ними і підштовхнуло співзасновника Google подати на розлучення в січні, посилаючись на "непримиренні розбіжності", як зазначено в документах, поданих до Верховного суду округу Санта-Клара.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан і Сергій Брін (фото: theverge.com)

За словами людей з оточення, заяву про розлучення було подано через кілька тижнів після того, як Брін дізнався про інтрижку дружини.

Втім, пізніше Ілон Маск, за даними американських ЗМІ, все ж помирився з Бріном, попросивши вибачення. Але однією з вечірок на початку цього року глава SpaceX впав на одне коліно перед Сергієм, просячи пробачити. За словами інсайдерів, Брін прийняв вибачення, але досі не розмовляє з Маском регулярно.

Ілон Маск протягом багатьох років він регулярно ночував у будинку Бріна в Кремнієвій долині. У 2008 році Сергій надав йому близько півмільйона доларів для Tesla під час фінансової кризи, а в 2015 році глава Tesla подарував другу один з перших електричних позашляховиків.

На початку липня в інтерв'ю новинному веб-сайту Puck Шанахан сказала про подачу заяви на розлучення: "Я сподіваюся, що ми з Сергієм просунемося вперед з гідністю, чесністю і гармонією заради нашої дитини. І ми обидва працюємо над цим".

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан (фото: siliconvalley.com)

Стан Маска оцінюється в 240 мільярдів доларів, а Брін займає 8 місце в світі зі статком в 95 мільярдів доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Зазначається, що зараз Ніколь хоче при шлюборозлучному процесі через суд домогтися від Бріна виплати в 1 мільярд доларів.

Що відомо про Ніколь Шанахан - дружину співзасновника Google, яка зрадила йому з Ілоном Маском (фото)

Ніколь Шанахан і Сергій Брін (фото: Legion-media)

Нагадаємо, що раніше в липні стало відомо, що в Ілона Маска і топ-менеджерки заснованої ним компанії Neuralink народилися близнюки, а сталося це минулого листопада.

Додамо, перед цим повідомлялося, що трансгендерна дитина Ілона Маска зрікається батька.

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