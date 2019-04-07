Кличко присоединился к участникам марафона и преодолел 10 км

Кличко поучаствовал в марафоне в Киеве (фото: kiev.klichko.org)

Мэр Киева Виталий Кличко пробежал на марафоне 10 километров

Киев снова стал спортивной столицей Европы и мира. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время старта забега в Kyiv Halt Marathon на 10 километров, пишет пресс-служба мэра.

"13 тысяч бегунов из 57 стран мира принимают участие в этом году в Международном киевском полумарафоне. И это – новый рекорд соревнований. Многие участники-профессиональные атлеты, которые выигрывали не один престижный марафон мирового уровня. И они сегодня бегут здесь - в нашем городе", - отметил Кличко.

По словам мэра, впервые марафон происходит в обновленном двухдневном формате. Это сделано для того, чтобы все участники смогли комфортно пробежать и чтобы сократить время перекрытия улиц в столице. Начиная с этого года Киевский марафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS) и имеет престижный статус – IAAF BRONZE LABEL.

Кличко поучаствовал в марафоне в Киеве (фото: kiev.klichko.org)

В рамках Киевского полумарафона традиционно проходит "Фандрайзинг марафон. Весна". Его цель – сбор средств на поддержку проектов 14-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности.

"Очень приятно видеть столько спортивных и активных людей, столько счастливых лиц. И погода сегодня хорошая! Это хорошо, что в Киеве проходит все больше соревнований и активностей. Наш город становится спортивной европейской столицей", - отметил Виталий Кличко, финишировав в забеге на 10 километров.

Кличко поучаствовал в марафоне в Киеве (видео: youtube.com)

Напомним, что Владимир Кличко может вернуться в ринг в мае.

Также мы писали, что Виталий Кличко приехал голосовать на выборах 2019 на велосипеде.