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Кличко приєднався до учасників марафону і подолав 10 км

STYLERПерсони    07.04.2019 - 16:02
Кличко приєднався до учасників марафону і подолав 10 км
Кличко взяв участь у марафоні в Києві (фото: kiev.klichko.org)

Мер Києва Віталій Кличко пробіг на марафоні на 10 кілометрів

Київ знову став спортивною столицею Європи та світу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час старту забігу в Kyiv Halt Marathon на 10 кілометрів, пише прес-служба мера.

"13 тисяч бігунів із 57 країн світу беруть участь цього року в Міжнародному київському напівмарафоні. І це – новий рекорд змагань. Багато учасників - професійні атлети, які вигравали не один престижний марафон світового рівня. І вони сьогодні біжать тут - у нашому  місті", - зазначив Кличко.

 За словами мера, вперше марафон відбувається в оновленому дводенному форматі. Це зроблено для того, аби  всі учасники змогли комфортно пробігти та щоб скоротити час перекриття вулиць у столиці. Починаючи з цього року Київський марафон став повноправним членом Асоціації міжнародних марафонів (AIMS) і має престижний статус – IAAF BRONZE LABEL.

 

Кличко взяв участь у марафоні в Києві (фото: kiev.klichko.org)

У рамках київського напівмарафону традиційно відбувається "Фандрайзинг марафон. Весна". Його мета – збір коштів на підтримку проектів 14-ти благодійних фондів на платформі Української біржі благодійності.

"Дуже приємно бачити стільки спортивних і активних людей, стільки щасливих облич. І погода сьогодні гарна! Це добре, що в Києві відбувається все більше змагань і активностей. Наше місто стає спортивною європейською столицею", - відзначив Віталій Кличко, фінішувавши в забігу на 10 кілометрів. 

Кличко взяв участь у марафоні в Києві (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що Володимир Кличко може повернутися в ринг у травні.

Також ми писали, що Віталій Кличко приїхав голосувати на виборах 2019 на велосипеді.

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