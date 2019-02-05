Конфуз в Бристоле: как Меган Маркл и принц Гарри общались с подростками

Коллаж РБК-Украина

Герцогиня Сассекская попыталась сделать вид, что ничего не произошло

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим супругом посетили Бристоль, где кроме посещения благотворительной организации встретились с бристольскими подростками. Именно во время общения с ними и произошел неприятный конфуз. Видео инцидента опубликовали на странице harry_meghan_updates в Instagram.

Мальчик во время общения с королевской четой так переволновался, что не смог сдержать свои эмоции и произнес нецензурную фразу - f*cking around the stagе.

Все окружающие, в том числе Меган Маркл и принц Гарри, неловко рассмеялись и попытались сделать вид, что все в порядке. Подростка за ругательства решили не ругать.

Для этого выхода в свет Меган Маркл выбрала легкое платье с изображениями животных от Oscar de la Renta.

Однако ткань платья сыграла с герцогиней Сасекской еще одну шутку во время встречи с подростками, камеры, которые были направлены на Меган Маркл смогли зафиксировать, как будущий наследник толкнулся в животе. Этот факт доказывает, что все нападки хейтеров беспочвенны и она на самом деле ожидает малыша.

Напомним, ранее мы сообщали о том, почему на самом деле враждуют между собой Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл рассекретила свое прозвище, которым ее называла в детстве мама.