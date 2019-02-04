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Так называла мама: Меган Маркл рассекретила свое прозвище

STYLERПерсоны    04.02.2019 - 13:01
Так называла мама: Меган Маркл рассекретила свое прозвище
Меган Маркл (фото: twitter.comTravelLeisure)

Стало известно, как родные называли герцогиню Сассекскую

Меган Маркл, которая родит первенца уже в апреле этого года, при чем, будет делать это с нарушением королевской традиции, рассказала, как ее называли в детстве.

Как оказалось, герцогиня Сассекская имеет свое милое прозвище, данное ей ее матерью Дорией Рагланд. В своем блоге The Tig, который, кстати, Маркл должна была удалить, когда стала членом Королевской семьи, она призналась, что мама называла ее сразу несколькими "псевдонимами". Среди них Мэг, MM, M&M и "Цветочек".

К слову, западные таблоиды пишут, что принц Гарри называет свою 37-летнюю возлюбленную именно Мэг. А сама герцогиня называет его нежно "моя любовь". Теперь все ждут, какое прозвище будет иметь ребенок королевской пары.

Ранее мы писали, что Меган Маркл угрожает серьезная опасность.

Также сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в ближайшем времени планируют покинуть Кенсингтонский дворец и переехать в Фрогмор-хауз.

Видео: РБК-Украина

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