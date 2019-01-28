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Меган Маркл уедет из Королевского дворца: все подробности

STYLERПерсона    28.01.2019 - 14:28
Меган Маркл уедет из Королевского дворца: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Ремонт в новом доме почти закончен

Ребенок герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри появится на свет через три месяца. Тем временем супруги полным ходом обустраивают новое семейное гнездышко в коттедже Фрогмор (Frogmore House) в полумиле от Виндзорского  замка, куда они планируют переехать в ближайшее время.

Меган и Гарри надеются, что ремонт в их будущем доме успеют закончить до рождения первенца, пишет журнал ELLE со ссылкой на собственный источник в королевской семье.

Меган Маркл уедет из Королевского дворца: все подробности

Коллаж РБК-Украина

Общая стоимость строительных работ оценивается в 2-3 млн фунтов стерлингов (около 2,6 до 3,9 млн долларов), которые покрываются бюджетом Британской королевской семьи (Sovereign Grant). За дизайн интерьера Меган и Гарри платят сами. Замок, состоящий из 10 спален переоборудуют под потребности молодой семьи – теперь это будет уютный современный особняк со спортзалом, студией йоги и комнатами для нянь.

По информации издания, дом "занимает особое место в сердце Меган и Гарри", потому что их свадебный прием и фотографии помолвки были сделаны на территории Фрогомора, а их свадьба была в близлежащем Виндзорском замке.

Меган Маркл уедет из Королевского дворца: все подробности

Фрогмор-хаус в 1970 году (фото: pinterest.com)

Несколько фактов о будущем жилище Меган и Гарри:

  • Фрогмор-хаус был построен в 1680-1684 годах по приказу короля Карла II.
  • Он расположен в 20 милях от Кенсингтонского дворца и в полумиле от Виндзорского замка.
  • Фрогмор получил свое название из-за множества лягушек, обитающих на болотистой низменной местности.
  • Недалеко от коттеджа располагается Мавзолей королевы Виктории и принца Альберта.

Меган Маркл уедет из Королевского дворца: все подробности

Герцоги Сассекские покидают свой свадебный прием во Фрогмор-хаусе (фото: pinterest.com)

    Над интерьером дома работает известный дизайнер Вики Чарльз (Vicky Charles), которая ранее оформляла дома Бекхэмов, Гордона Рамзи, Гвинет Пэлтроу, Милы Кунис и Эштона Катчера. Она основала компанию Charles and Co. вместе с женой Джеймса Кордена Джулией, которая присутствовала на свадьбе и вечернем приеме Гарри и Меган со своим мужем.

    Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри не присутствовали на дне рождения Кейт Миддлтон.

    Также мы сообщали о том, что Меган, судя по всему, не будет устраивать baby shower - вечеринку для будущей мамы, поскольку в королевской семье не придерживаются американской традиции.

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