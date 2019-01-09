День рождения Кейт Миддлтон: королевский дворец опубликовал яркое фото именинницы

Фото: (kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон празднует свое 37-летие

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает 9-го января свое 37-летие. Королевский дворец поздравил именинницу в социальной сети Instagram, опубликовав яркое фото герцогини.

"Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!" - указано в посте под снимком.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав герцогине долгих лет и крепкого здоровья:

"С днем рождения, одна из моих самых любимых персон. Вы удивительная и вдохновляющая женщина";

"С Днем рождения";

"Оставайтесь такой же прекрасной";

"С праздником! Вы идеальный образец подражания для ваших детей";

"Желаю всего самого лучшего в предстоящем году";

Скриншот поста: (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что в 2002 году состоялось знакомство Кейт и Уильяма. Они сразу же стали хорошими друзьями и много времени проводили вместе. Со временем пара начала путешествовать вместе, а уже в 2003 году Кейт впервые посетила дом британской королевской семьи. В апреле 2011 года влюбленные официально стали мужем и женой.

Мы писали, что всплыли неожиданные факты о Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская быстро стала одной из самых популярных девушек в школе, несмотря на бурное начало учебы в школе-интернате Марлборо в Уилтшире.

Ранее мы писали, что приближенные к королевской семье отмечают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров.

Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество.

Видео: РБК-Украина