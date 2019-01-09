День рождения Кейт Миддлтон: королевский дворец опубликовал яркое фото именинницы

Кейт Миддлтон празднует свое 37-летие
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает 9-го января свое 37-летие. Королевский дворец поздравил именинницу в социальной сети Instagram, опубликовав яркое фото герцогини.
"Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!" - указано в посте под снимком.
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)
Пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав герцогине долгих лет и крепкого здоровья:
"С днем рождения, одна из моих самых любимых персон. Вы удивительная и вдохновляющая женщина";
"С Днем рождения";
"Оставайтесь такой же прекрасной";
"С праздником! Вы идеальный образец подражания для ваших детей";
"Желаю всего самого лучшего в предстоящем году";
Скриншот поста: (instagram.com/kensingtonroyal)
Напомним, что в 2002 году состоялось знакомство Кейт и Уильяма. Они сразу же стали хорошими друзьями и много времени проводили вместе. Со временем пара начала путешествовать вместе, а уже в 2003 году Кейт впервые посетила дом британской королевской семьи. В апреле 2011 года влюбленные официально стали мужем и женой.
Мы писали, что всплыли неожиданные факты о Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская быстро стала одной из самых популярных девушек в школе, несмотря на бурное начало учебы в школе-интернате Марлборо в Уилтшире.
Ранее мы писали, что приближенные к королевской семье отмечают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров.
Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество.
Видео: РБК-Украина