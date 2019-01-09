День народження Кейт Міддлтон: королівський палац опублікував яскраве фото іменинниці

Кейт Міддлтон святкує своє 37-річчя
Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відзначає 9-го січня своє 37-річчя. Королівський палац привітав іменинницю в соціальній мережі Instagram, опублікувавши яскраве фото герцогині.
"Спасибі всім за ваші прекрасні повідомлення у день народження герцогині Кембриджської!" - зазначено у пості під знімком.
Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)
Користувачі приєдналися до привітань, побажавши герцогині довгих років і міцного здоров'я:
"З днем народження, одна з моїх найулюбленіших персон. Ви дивовижна і надихаюча жінка";
"З Днем народження";
"Залишайтеся такою ж чудовою";
"Зі святом! Ви ідеальний зразок для наслідування для ваших дітей";
"Бажаю всього самого найкращого в майбутньому році";
Скріншот поста: (instagram.com/kensingtonroyal)
Нагадаємо, що в 2002 році відбулося знайомство Кейт і Вільяма. Вони одразу ж стали хорошими друзями і багато часу проводили разом. Згодом пара почала подорожувати разом, а вже у 2003 році Кейт вперше відвідала будинок британської королівської сім'ї. В квітні 2011 року закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.
Ми писали, що спливли несподівані факти про Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська швидко стала однією з найпопулярніших дівчат в школі, незважаючи на бурхливий початок навчання в школі-інтернаті Марлборо в Уїлтширі.
Раніше ми писали, що наближені до королівської сім'ї відзначають, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл нібито не можуть налагодити відносини через занадто різні характери.
Наголошується, що у герцогині Сассекскої вельми непроста вдача. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Про напружені стосунки герцогинь свідчив і переїзд принца Гаррі з дружиною у Віндзор, а також відмова разом святкувати Різдво.
Відео: РБК-Україна