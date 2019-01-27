Все против: неожиданные подробности о родах Меган Маркл

Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan_markle)

В королевской семье осуждают американские традиции празднования бейби шауэра

Недавно стали известны неожиданные подробности о родах Меган Маркл, недавно получившей нервный срыв из-за детей Кейт Миддлтон. Ее с принцом Гарри ребенок должен появиться на свет уже в ближайшие несколько месяцев (вероятнее всего, в апреле). Однако ситуация внутри королевской семьи напряженная и Меган, судя по всему, не будет устраивать baby shower – традиционную вечеринку для будущей мамы. Об этом информирует издание Cosmopolitan.

Сообщается, что бейби шауэр— это американская традиция (напомним, Меган Маркл родом из Соединенных Штатов). Королевская семья Великобритании решительно не одобряет этот заокеанский обычай.

Как известно, бейби шауэр подразумевает под собой обилие подарков будущей маме, которые так или иначе пойдут на содержание и обеспечение ребенка. Представители королевской семьи уверены, что и так могут купить все необходимое для будущего малыша, так что в подарках нет никакой нужды. Более того: этикет королевской семьи Великобритании запрещает членам семьи принимать любые подарки от простолюдинов.

Все имеющиеся подарки, презенты и благотворительные пожертвования в таком случае должны быть возвращены обратно дарителям. Сама Меган Маркл называет подобные вещи "обратной стороной замужества за принцем Гарри".

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Видео: РБК-Украина