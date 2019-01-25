Какая судьба ждет ребенка Меган Маркл: удивительный прогноз

Коллаж РБК-Украина

Мы решили разобраться, что пророчат звезды ребенку Меган Маркл и принца Гарри

Британские журналисты выяснили, что Меган Маркл родит в конце апреля или в первых числах мая. Таким образом, первенец Меган и Гарри, пол которого они знают, но не сообщают общественности, может родиться в тот же день, что и Шарлотта (2 мая) или Луи (23 апреля) - дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Но даже если ребенок появится на свет в другой день, он все равно будет Тельцом по знаку зодиака, как и его двоюродные брат и сестра. А еще, судя по информации СМИ, принц и герцогиня сейчас выбирают имя для ребенка. И в фаворитах - женские имена. Значит, в королевской семье ждут девочку.

Какая судьба ждет ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Если это будет девочка (вероятнее всего, ее назовут Диана), то она будет чувствительным и нежным ребенком и будет нуждаться в ласке и прикосновениях. В юности она будет талантлива и музыкальна, общительна и с веселым нравом. Дочь Меган и Гарри будет заботливой и с хорошим чувством юмора. Часто женщины-Тельцы простужаются и подвержены нервным срывам из-за перегрузки. Кроме всего прочего, она будет всегда стремиться к своей цели.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Если все же будет мальчик (возможно, Альберт), то это будет уверенный в себе, спокойный и надежный парень. Иногда будет ленивым и нетерпеливым к критике в свой адрес и скандалам вокруг себя.

В любом случае, ребенок Меган и Гарри будет очень амбициозным и дисциплинированным. А как же по-другому в королевской семье?..

Кстати, герцогиня Сассекская переживает за эко-безопасность комнаты своего будущего ребенка.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл хотят стать родителями темнокожей девочки.