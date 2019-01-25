Герцогиня не беременна? Меган Маркл обвиняют во лжи

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У пользователей сети возникли подозрения

Супруга принца Гарри вызывает своими действиями подозрение у пользователей. Так, девушка, несмотря на свою беременность, приседает, наклоняется и ходит в туфлях на шпильках. Об этом сообщает информационный портал Mirror.

Британцы считают, что на фото у герцогини периодически меняется живот, а ее поведение бывает крайне странным. Поэтому в соцсетях все чаще возникают слухи о том, что Меган Маркл не беременна.

Такие посты публикуют под хештегами #Megxit (по аналогии с Brexit) и #moonbump (накладной живот). Больше всего пользователей поразило фото, сделанное в лондонском приюте для животных, где Маркл наклоняется и садится на корточки, будучи в туфлях на шпильке.

Фото: (GettyImages)

Недоверчивые пользователи утверждают, что будь Меган беременной, у нее бы не хватило сил сидеть на корточках. Некоторые также вспомнили о Гарри, посчитав, что супруги могут быть в сговоре.

"Посмотрите, как далеко она наклоняется. Когда она наклоняется в расстегнутом пальто, вы можете увидеть, насколько расплющило ее животик. Если бы там был ребенок, это было бы невозможно", - пишут в комментариях в Twitter.

"Интересно, Гарри с ней в сговоре или она не говорит ему, что притворяется беременной", - интересуется другой пользователь.

"Думаю, все в Меган фальшиво, включая ее беременность", - пишет третий.

Серьезных аргументов в соцсетях не приводят, однако действительно размышляют о том, что Маркл хочет всех обмануть. Напомним, что о беременности Меган Маркл сообщили в октябре в Кенсингтонском дворце.

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Видео: (РБК-Украина)