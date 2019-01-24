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Жадная охотница: Меган Маркл стала самым ненавистным членом королевской семьи

STYLERПерсона    24.01.2019 - 16:50
Жадная охотница: Меган Маркл стала самым ненавистным членом королевской семьи
Коллаж РБК-Украина

Герцогине Сассекской предложили большую сумму денег, чтобы она уехала

В Букингемском дворце очень недовольны новым членом семьи герцогиней Сассекской Меган Маркл и даже попытались от нее избавиться. Об этом пишет издание New Idea ссылаясь на электронное письмо членов королевской семьи.

Как сообщает издание, письмо стало достоянием общественности вследствие утечки, а автор и получатель этого письма были из самого высшего уровня в Букингемском дворце.  В этом письме Меган Маркл сравнили с раковой опухолью и призвали избавиться от нее как можно быстрее.

"Это ужасно! Ее оскорбительное поведение, неконтролируемые траты, неблаговидные семейные связи и неповиновение требуют соответствующей реакции от монархии… Раковую опухоль необходимо вырезать как можно скорее и без лишних драм", - якобы говорится в тексте письма.

Также там сообщается, что королева Елизавета II, которая ранее благосклонно относилась к жене внука, потеряла терпение и дала указание составить договор, в котором Меган Маркл соглашается на развод в обмен на крупную сумму денег.

"Ее Величество рассматривает жену Гарри, как жадную охотницу за золотом. Она приказала дать Меган то, чего она хочет — денег", — цитирует New Idea.

Жадная охотница: Меган Маркл стала самым ненавистным членом королевской семьи

Фото: Меган Маркл (GettyImages)

В частности, герцогине предложили 37 миллионов долларов, а также титул для ее будущего ребенка. Сама же Маркл останется без титула, вернется в США, а ребенка ей придется оставить в Великобритании.

Однако инсайдер сообщает, что против такого решения выступил принц Гарри, который готов защищать свою супругу даже от бабушки-королевы, отцы принца Чарльза и старшего брата принца Уильяма.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что беременную Меган Маркл довели до депрессии.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл осталась без телохранителя.

Видео: РБК-Украина

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